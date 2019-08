Forum Scene – ikke like bra til all musikk

På sikt kan lokalitetene utvilsomt fungere som et supplement til de andre konsertscenene i Bergen.

ÅPNET: Bjarte Hjelmeland ledet åpningen av Nye Forum Scene.

Einar Engelstad

La oss ikke avskrive nye Forum Scene etter en skarve åpningsforestilling med et noe amputert program. På sikt kan lokalitetene utvilsomt fungere som et supplement til de andre konsertscenene i Bergen.

Men i motsetning til gode gamle dager da Forum Kino var kinoen over alle kinoer, er ikke nye Forum noen scene for alle musikkformer.

ÅPNET: Nye Forum Scene

Var like mye musikk som film

Det er vanskelig for en godt voksen mann å skulle vurdere de nye lokalitetene uten å tenke tilbake på gode, gamle dager. Den gang Forum var nesten like mye musikk som film. Og som sørget for de store musikalske opplevelsene i en tid der det knapt fantes noen konsertlokaler i Bergen.

Forum Kino hadde den største salen, det største lerretet og den beste lyden. «Sound of Music» på 2. benk ytterst på høyre side huskes godt.

Kunnskapene i english var høyst begrenset. Det medførte kink i nakken etter å ha sittet og vridd hodet frem og tilbake i tre timer for å få med oss undertekstene.

Vi så Beatlesfilmen «Help» vinteren 66. Starstruck.

På hjemoverveien til Søndre gikk turen over Nymarksbanen ved Brann Stadion. Det snødde, og guttegjengen tilbrakte en time eller to med å tråkke HELP i snødekket. Her skulle budskapet spres i tilfelle det kom et fly eller helikopter over Bergen.

GAMMEL KINO: Det var full sal da Forum åpnet dørene på nytt.

Bergensmesterskapet i rock 1968

Min første rockekonsert i Forum fant sted høsten 68. Bergensmesterskapet for rockeband. Human Beings stakk av seieren. Ikke minst takket være vokalist Rune «Saloen» Salomonsen som skapte nesten hysteriske tilstander i salen med sin tradisjonelle positur med mikrofonen i en hånd og den andre hånden over øret mens han sang Moody Blues-låten «Ride My See Saw».

Human Beings spiller forresten på Underlig om et par måneder. Men det var «Woodstock» i 1970 som virkelig ble den store vekkelsen. Tre timer hippieverden og psykedelia midt i fleisen. 70 mm cinemascope, farger og sekskanals surroundlyd. Dette var sannelig noe annet enn NRK, svart-hvitt fjernsyn og bokslyd.

For ikke å snakke om musikken. Flere band og mer rock enn NRK-fjernsyn hadde vist helt siden oppstarten i 1960. Noen rockekonserter ble det også i Forum på 70-tallet. Grieghallen ble først ferdig på slutten av 70- tallet, og for konsertarrangører utenfor universitetet ble det derfor å leie en forestilling eller to i en av byens kinosaler. Som oftest Konsertpaleet, Ole Bull eller Engen.

God scene for akustisk musikk

Fra Forum mener jeg å huske Loudon Wainwright III, Groundhogs og en heller middelmådig utgave av Flying Burrito Brothers. Og Edgar Broughton Band som ble avlyst etter halvannen times venting på grunn av tekniske problemer. På 80 og 90-tallet var det slutt på kinokonsertene. Noen uker etter at Visjon Norge tok i bruk Forum i 2009 spilte den aldrende countryhelten Bobby Bare en enslig konsert.

Siden den gang har det bare vært salmesang i Forum. La oss starte med det som virkelig er bra. Scenen er både dyp og stor og har plass nok til et middels symfoniorkester. Den er også bred nok til at utagerende rockeband har mulighet til virkelig å boltre seg. Til akustisk musikk viste åpningsforestillingen at her har Bergen fått et perfekt lokale. Både vår lokale sangstjerne Mathea-Mari Glittenberg og strykerne i Mari Persen Kvartett fikk publikum til å sitte musestille.

Dette fungerte storveies, og Bergen har fått en fantastisk arena dersom noen skulle forsøke seg med en mindre operaoppføring.

Som lokale til rockekonserter er det mer tvilsomt om Forum kan konkurrere med Røkeriet på USF. Ettersom bygget er fredet har det vært begrenset hvor store inngrep som kan foretas – også når det gjelder akustikken. Det er svært høyt under taket – noe som medfører ganske mye etterklang. Både under Machomayne sin lille opptreden, 9 Grader Nord og Kommode ble bassen svært dominerende.

Vil bli bedre

At det gamle teppegulvet i kinoen er erstattet med parkett, og stolene i halvparten av salen er kjipe stablestoler i trefinér gjør heller ikke saken bedre. En fullsatt sal vil nok likevel hjelpe på det akustiske.

De siste par årene har mange klaget over publikums mas på utendørs konserter. I Forum ble det altfor tydelig at her fungerer kun en ting. Holde kjeft. Da Kommode spilte etter at det ordinære programmet var over og folk gikk over i minglemodus, kunne du knapt høre hva som skjedde på scenen på grunn av småpratingen.

Forum Scene har et rikholdig program i tiden fremover. Åpningskvelden avslørte svakheter som utvilsomt vil forbedres. Men det spørs om nye Forum noensinne vil klare å gjenvinne statusen som kinoen hadde i sin tid.