FRYD: Hildegunn Wærness skapte «Fjorden Cowboys» Her mellom Joar Førde og Leif Einar Lothe (Lothepus) da første sesong ble filmet. FOTO: TV 2

Full strid om «Fjorden Cowboys»

– Jeg skjønner ikke hvordan eierne av konkursrammede Flimmer Film ser for seg at siste sesong av «Fjorden Cowboys» kan vises på TV uten at de har ordnet opp med meg, sier filmskaper Hildegunn Wærness. Flimmer Film sier de har fulgt kontraktene.