ÅPNER BYENS NYE SCENE: Godthard Larsen er godt over pensjonsalder. Men istedenfor å slappe av, er han med å starte Underlig, som er Bergens nye konsertscene. FOTO: Bård Bøe

Han blir snart 70. Men først skal Godthard Larsen åpne byens nye konsertscene.

Godthard Larsen fikk Bob Dylan til Bergen og hadde ansvaret for medaljeutdelingene under OL på Lillehammer. Nå håper han at byens nye konsertsted vil skape musikalsk gull.