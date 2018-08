Det finnes en festival for alt, enten man liker damp, brostein eller klassisk musikk.

KONSERT: Vinsmaking og rap

Ebba Hognestad

Hva: Vin & Rap live på Sommerkvarteret.

Hvor: Det Akademiske Kvarter.

Når: Fredag 22.00–03.00.

Hvorfor: Talkshowet og klubbkonseptet «Vin & Rap», der rappere tester og anbefaler viner, kommer til Bergen. Det blir livesending fra Det Akademiske Kvarter fredag, og publikum er invitert til å være med.

I videoserien intervjuer programleder Aron Eskeland fra Yoguttene rappere og vinkjennere og prater om løst og fast. Den uhøytidelige serien spilles til vanlig inn på Bar Bratus i Oslo, og publiseres på Facebook. Konseptet har også gitt liv til et album med samme navn, og flere av artistene med sanger på albumet kommer til Det Akademiske Kvarter.

På programmet for kvelden står konserter med Skaterboy Rico, Kald Flamme, Makko Makeba og duoen Snow Boyz. En gyllen mulighet til å lære noe nytt om ulike vintyper samtidig som man får servert den ene rapkonserten etter den andre.

Erik Aasebø

MINIFESTIVAL: Konserter og pølser på Nygårdshøyden

Elias Dahlen (arkiv)

Hva: Dragefjellet Minifestival.

Hvor: Dragesmauet 1.

Når: Lørdag 11.30–23.00.

Hvorfor: Bergen er et mekka for minifestivaler. Blant de mest kjente er Dragefjellet Minifestival. I de brosteinslagte smauene ytterst på Sydnes har en dedikert vennegjeng arrangert festival i flere år. Tusenvis av dugnadstimer legges ned for å gi bergensere en intim festivalopplevelse i sin egne bakgård, helt gratis.

Tidligere har kjente band som Hjerteslag og Kakkmaddafakka gjestet den lille scenen på Dragefjellet. I år kommer blant andre danske Athletic Progression og Bergens nye RnB-håp Sofie Hamre til dagsfestivalen.

Det rigges til med solstoler, pølseboder og parasoller mot regn mellom husene på Sydnes lørdag formiddag. Bergenserne trenger ikke reise langt for festivalopplevelsen i sommer.

Erik Aasebø

VETERANSKIPSTEVNE: Båtfest på Holbergkaien

Helge Skodvin (arkiv)

Hva: Fjordsteam Bergen

Hvor: Holbergkaien

Når: Torsdag – søndag.

Hvorfor: Torsdag kommer 75 veteranfartøyer til Bergen og Bryggen. «Så mange dampfartøyer har trolig ikke vært samlet i en norsk havn siden 1950-tallet», skriver arrangøren.

Blant båtene som legger til kai i perioden torsdag til søndag, er alt fra redningsskøyter til fiskeskøyter og lasteskip. Det kommer også skip helt fra Nederland, Tyskland og England. Det vil være mulig for publikum og besøkende å dra på tur med de forskjellige veteranbåtene.

Også på land kommer det til å stilles ut klenodier. Veteranbiler, busser og brannbiler kommer rullende i løpet av arrangementet og parkerer på kaien. Om man ikke er interessert i kjøretøyene, pleier sjåførene å være interessante nok i seg selv, med klesstiler som ofte er eldre enn bilene de kommer kjørende i.

Erik Aasebø

KONSERT: Klassisk gitartrio i Korskirken

Bjørn Erik Larsen

Hva: Trio Exac.

Hvor: Korskirken.

Når: Fredag og lørdag 19.30.

Hvorfor: «Grieg in Bergen», sommerkonsertene i Korskirken, er på ingen måte forbeholdt turister. For 22. år på rad står Michael Süssmann bak en omfattende og variert serie med klassisk-konserter. Denne helgen er det tre unge gitarister fra lenger sør i landet som står, eller sitter, på scenen.

Tormund Blikra Vea, Kristina Vårlid og Tomas Laukvik Nannestad er alle studenter ved Norges musikkhøgskole. De har vunnet flere priser, både individuelt og som trio. Noen bergensere har også hørt Vårlid som solist med Harmonien.

På programmet denne helgen står stykker av gamle komponister som Dvorák, Granadas, Weiss og De Falla, samt et verk av den nålevende brasilianske gitaristen Paulo Bellinati. Fra Edvard Griegs repertoar har trioen dessuten hentet opus 40, ofte kalt Holbergsuiten, som i utgangspunktet er skrevet for klaver. Hva tre gitarister får til med stykket, kan bli spennende å høre.

Erik Fossen

FILM: Det store tepperøveriet

WORKING TITLE FILMS

Hva: «The Big Lebowski».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag kl. 17 og kl. 20.

Hvorfor: Av alt brødrene Joel og Ethan Coen har laget, er det nok filmen om Jeff «The Dude» Lebowski som har satt størst spor. Både i USA og Storbritannia arrangeres det egne festivaler dedikert til filmen og dens bedagelig anlagte hovedperson. Hvor ellers kan vel skjeggete, langhårede menn tøfle rundt med pyjamasbukser, slåbrok og en drink i hånden uten å bli møtt med allmenn fordømmelse? At The Dude attpåtil har inspirert en egen religion med over 220.000 «prester» er vel bare som forventet.

20 år etter at kultfilmen ble sluppet, holder den seg stadig like godt. The Dudes jakt på et stjålet teppe bringer ham ute på en liten, psykedelisk odyssé full av odde mennesker og sære situasjoner. Noen leser handlingen som politisk kommentar, kritikk av samfunnet eller en utlegning av marxistisk eller feministisk teori. At filmen ble betraktet som en flopp da den først kom ut, viser at det er få ting vi mennesker er flinkere til enn å ta feil. Noe som jo også er utgangspunktet for handlingen.

Erik Fossen