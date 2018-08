Den nye generasjonen med bergensrappere fikk Bastionen til å koke under lørdagens G-fest.

Sofie Hamre

Det er ingen tvil om at Sofie Hamre mener alvor. Bergens nyeste r’n’b-håp slapp den Store P-produserte debutsingelen «Stedet» i juli på bergensrapperens egen label, men har allerede en overbevisende tilstedeværelse på scenen. Hamre har en rik og fyldig stemme, og særlig tekstene holder allerede oppsiktsvekkende høyt nivå.

Det er ikke før på den siste låten at Hamre slipper seg ordentlig løs, men hun overbeviser likevel. Det eneste som trekker nevneverdig ned er at det lille låtmaterialet er en anelse ensformig. For å lykkes trenger hun mer varierte låter som lar henne vise frem hele registeret sitt, men denne kvelden viste Hamre at hun mener alvor.

Elias Dahlen

MachoMayne

Kaj Gripsrud Hjelmeland (13) har sjarmert seg inn i norske raphjerter. Under artistnavnet MachoMayne rapper han om å være hardeste gutten på skolefritidsordningen. Hjelmeland åpner ambisiøst nok med sine to mest kjente singler, «Skolegården» og «Født med ski».

Sistnevnte får selv de eldste publikummerne til å hoppe med uten ironi, og på «Fidget Spinner» syder det allerede på Bastionen. Sin unge alder til tross har nemlig denne rapperen en imponerende flyt og scenepersonlighet. Spørsmålet er imidlertid om det ikke begynner å haste med å lage mer seriøse låter, for dette talentet vokser litt for fort for det gamle låtmaterialet.

Angelo Reira

Angelo Reira (Trond Angelo Eriksen) er noe helt spesielt. Som få andre kan han bevege seg mellom pop med stemmefordreiing, vindskeiv mumlerap, breial skryterap og tung trap-musikk. Angelo kan være grisete, morsom og nesten hjerteskjærende ærlig om rus og psykiske lidelser.

Akkurat nå er han den mest komplette rapperen Bergen har å by på. Med champagneflasken i den ene hånden og mikrofonen i den andre smådanser Angelo seg gjennom bangere som «Plutselig», «Kolossal type ting», «Tunge Trond» og «D Digg» og gjør det han kan for å skape god stemning. Angelo har ennå litt å gå på når det gjelder scenetekke, men låtene og teknikken kan ingen ta fra ham.

Petter Lønningen

Emir

Emir Hvidsten Hindic skulle egentlig opptre som den ene halvparten av beryktede $ushi x Kobe, men makker Kristoffer Uthaug måtte melde avbud. Imidlertid er Emirs solokarriere allerede vellykket nok til at han kan bære ansvaret alene med sin eklektiske, energiske teknopoprap.

Emir tar hele scenen i bruk og pisker opp publikum som hopper ekstatisk med. Stjernenykker er det imidlertid lite av. Emir fremstår som en av kveldens mest jordnære og inkluderende rappere. Publikum lar seg ikke be to ganger når suggererende «10 ting», «Faller» og $ushi x Kobe-undergrunnshiten «Tenker feil» gjaller fra scenen. Hardt arbeid lønner seg alltid.

Tor Høvik

Kamelen

Marcus Kabelo Møll Mosele hadde bare én singel (den moderne bergensklassikeren «Si ingenting») på samvittigheten da han ble kjent for å leke katt og mus med bergenspolitiet i 2015, men har siden det fokusert utelukkende på musikken.

Det har betalt seg, for som Kamelen har han bitt seg fast i norsk raps elitedisvisjon med skarpe rim og uovertruffen teknikk. I det siste har han også utvidet repertoaret sitt, men på scenen har han bare ett gir: Kamelen går hardt, enten det er på kjærlighetslåten «Hon e fin» eller pumpende «Klubb Kamel», oppe på scenen eller nede blant publikum.

Det kan gjøre at selv en så kort festivalopptreden som dette kan føles noe statisk, men rappingen sitter som en knyttneve i ansiktet på det søkkvåte publikummet. Og «Lil Homie» er fremdeles en av årets fineste bergenslåter.