Se filmer ingen andre har sett, eller les brevene som endret historien. Her er fem fine ting du kan finne på i romjulen.

VIDEO: Se verdens minst sette YouTube-videoer

Skjermdump

Hva: Petittube.com.

Hvor: På internett.

Når: Hele døgnet.

Hvorfor: Hver gang man går inn på YouTube blir man pepret med forslag til nye videoer å se. Som oftest er det de mest populære, de som er sett av millioner av mennesker før deg, eller nøye tilpasset dine interesser. Petittube har valgt en helt motsatt tilnærming, og satser hardt på de minst populære vidoene på YouTube.

Mange av dem har ingen relevans for noe som helst, og du kan telle på én hånd hvor mange som har sett dem før deg. Mye av det er gråstein, men om du holder ut lenge nok, er du garantert å finne gull.

Dersom du er ekstra heldig kan du være den første i hele verden til å se katten som elsker å bli støvsugd, de nyeste videoene fra den indonesiske barneversjonen av «The Voice» eller den svenske hunden Qrut på svømmetrening.

Det som er gøy med kanalen, er at du får et innblikk i hva vanlige folk rundt om i verden driver med. Mange er glade i å lage videoer for å vise fram sine nye gravemaskiner eller motorsager, mens andre poster fra bryllup og bursdager rundt om i verden. Kjæledyr, gudtjenester og kjøretøy er også en slager.

Dersom du er mer interessert i å vise litt kjærlighet for sangene ingen gidder å høre på Spotify, kan du også sjekke ut forgotify.com.

Ingvild Nave

KUNST: Sjekk ut Bergens gatekunst

Mot veggen

Hva: Gatekunst.

Hvor: Over hele byen.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Bergen er full av små og store kunstverk på gateplan. Noen mer fargerike og iøyefallende enn andre, og noen mer kunstnerisk utfordrende og subtile enn andre.

Det fascinerende ved gatekunsten er hvordan verk popper opp og forsvinner, noen som følge av Statens vegvesens hang til å male over, noen fordi taggere maler over, andre fordi de slites bort av bergensk vær og vind.

Så hvorfor ikke ta en rusletur rundt i byen på jakt etter gamle og nye skatter i romjulen? Mange er å finne på Høyden, og på nyåret kommer Fagbokforlaget med «Kunst og arkitektur ved Universitetet i Bergen», der en fjerdedel er viet gatekunst. Ansvarlig for det kapittelet er Walter Wehus, tidligere tegneserieanmelder i BT og driver av nettstedet Mot Veggen, der bergensk gatekunst er kartlagt.

Nettstedet er en fin veileder i jakten på gamle og nye piecer. For mens du leter opp det som kanskje ikke finnes mer, kommer du garantert til å oppdage noe nytt.

Britt Sørensen

Se hva som dukket opp på Nygårdshøyden

BLOGG: Historiske julebrev og annen korrespondanse

Trygve Indrelid, Aftenposten

Hva: Lettersofnote.com.

Hvor: På internett.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Før i tiden sendte folk noe som het julebrev, lange håndskrevne redegjørelser for seg og sine i året som var gått. Etterhvert gikk mange over til julekort. En stund sendte man sine julehilsener per sms – og nå er det stort sett korte meldinger i sosiale medier som gjelder. Altså blir det stadig stusseligere å gå i postkassen i desember. Heldigvis finnes det andre man kan snylte på.

Bloggen Letters of note har i en årrekke publisert fascinerende historisk korrespondanse fra kjente og ukjente. For øyeblikket ligger det over 900 brev her, fra Abraham Lincolns svar på svigerbrorens ønske om å låne penger, til en reprimande Winston Churchill fikk fra konen: «You are not so kind as you used to be.»

Nettsiden har selvfølgelig sin egen juleavdeling, også. Der finner man blant annet brevene Mark Twain og J.R.R. Tolkien skrev til sine barn på vegne av julenissen, John Steinbecks tirade over julefråtsing – og et brev fra en engelsk soldat som beskriver forbrødringen mellom tyske og britiske tropper under en våpenhvile langs vestfronten på julaften 1914. En liten skattkiste, altså!

Erik Fossen

ROMJULSKOS: Syng deg (nesten) inn i det nye året

Infobilder.com

Hva: Julesang på grensen (til det nye året).

Hvor: Chagall, Vaskerelven 1.

Når: Fredag 29. desember 20.00.

Hvorfor: Jeg synger julekvad, jeg er så glad, så glad! Dette er det visstnok også forskningsmessig belegg for. Synger du, blir du angivelig både lykkeligere og friskere. Men alle er ikke velsignet med en sangstemme som egner seg for kor. Fortvil ikke! Det lyser i stille grender!

5. juledag kimer det til julefest på utestedet Chagall, som inviterer venner og ukjente til en helaften med kollektiv julesang. Her kan din glede og barnlige lyst få fullt utløp, enten du foretrekker «Reven rasker over isen», «Musevisa», «Bjelleklang», «Et barn er født i Betlehem, eller vil felle en tåre mens du synger «Deilig er jorden» av full hals.

Ikke behøver du å huske tekstene heller. Sanghefter blir utdelt, og ingen stemmeprøve avkrevd.

Så mens Rudolf blir rød på nesen, reven rasker over isen og engler daler ned i skjul, er det bare å stemme i av hjertens lyst – og kanskje får du deg en ny sangkamerat i julegave, på kjøpet.

Britt Sørensen

FILM: Snurr film-maraton

Filmweb

Hva: Film-maraton.

Hvor: Hvor du vil.

Når: Når du vil.

Hvorfor: Julen er spesialdesignet for å ligge horisontalt på grunn av den tunge maten, de utmattende juleselskapene og de lange skiturene. Da er det fint å finne fram gamle klassikere man ikke har sett på årevis, og som tar deg tilbake til gleden og entustiasmen du følte første gang du så dem.

De åpenbare alternativene er for eksempel «Harry Potter» som tar 20 timer totalt, ellers er «Ringenes Herre» og «Star Wars» også klassiske maratonkandidater. De krever også litt mindre tid enn de syv filmene i «Potter»-serien.

«Alene Hjemme»-serien er en selvsagt del av julen, men et godt tips er å unngå nummer fire i serien, som er pinlig dårlig og har en rating på 2,5 på filmnettstedet Imdb.

Neste år kommer det en ny «Jurassic Park»-film, og siden den første kom allerede i 1993 er det kanskje greit å friske opp minnet med ein liten dinosaur-julemaraton på rolige syv timer og 53 minutter? Dessuten er det også gøy å se hvordan spesialeffekter har utviklet seg siden tidlig på 1990-tallet.

For de aller mest avanserte og dedikerte er en «Godzilla»-maraton et alternativ. Den første filmen kom i 1954, og filmserien strekker seg helt til 2014. Dette er bare for dem med lang juleferie, for dette krever hele to døgn og 12 minutter.

Om du har en annen film-maraton i tankene kan du sjekke hvor lang tid du må sette av her.

Ingvild Nave