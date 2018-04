BLOD, SVETTE OG ØREPROPPER: Bergensbandet The Megaphonic Thrift har med sin støyende musikk fått fans over hele verden. - Det finnes en kjerne hardcore-fans nesten overalt, sier trommeslager Fredrik Vogsborg. Her ser vi fra venstre: Richard Myklebust, Vogsborg, Linn Frøkedal og Njål Clementsen. FOTO: Bård Bøe