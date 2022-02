Produsenter av morsmelkerstatning anklages for uetisk markedsføring

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Unicef mener at produsenter at morsmelkerstatning driver med uetisk markedsføring overfor gravide og unge mødre.

Selv om andelen mødre som gir barna brystmelk har økt de siste 20 årene, har omsetningen til selskaper som produserer morsmelkerstatning nesten doblet seg i tilsvarende periode, ifølge WHO.

NTB-AFP

Ifølge en rapport som ble lagt fram onsdag, driver selskapene med misvisende og vitenskapelig udokumenterte påstander for å overbevise mødre til å gi babyene morsmelkerstatning istedenfor morsmelk.

Industrien omsetter for 55 milliarder dollar – nærmere 500 milliarder kroner – ifølge 2019-tall. Selv om andelen mødre som gir barna brystmelk har økt de siste 20 årene, har omsetningen til selskaper som produserer morsmelkerstatning nesten doblet seg i tilsvarende periode.

Ifølge WHOs Nigel Rollins er det rundt seks store produsenter. Rollins viser til at selskapene har lignende praksis, men navngir ingen av dem.

Blant anklagene er at selskaper har infiltrert mødregrupper i sosiale medier for å markedsføre morsmelkerstatning, samt at de har gitt helsearbeidere «tvilsom informasjon» på konferanser og i brosjyremateriell, noe som igjen ble gitt videre til mødre.

Påstandene som ifølge rapporten er uriktige, er at babyer sover lenger om de får morsmelkerstatning, at morsmelk taper seg i kvalitet over tid og at visse produkter kan motvirke allergier.

Ifølge WHO gir brystmelk i de første månedene av babyens liv livslang gevinst i form av blant annet redusert risiko for hjerte- og karsykdommer, fedme og diabetes – i tillegg til at mødrene risiko for brystkreft reduseres.

En rapport fra 2020 viste at kun rundt 25 land i bredt omfang har tatt i bruk etiske retningslinjer fra 1981 for markedsføring av barnemat.