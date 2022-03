Nydelige låter, men ujevnt album fra en av bergensrockens største

«Byrdie’s Dream» er en vakker plate, men virkelig god blir den ikke før den slår seg litt vrang.

Rune Walle er kjent fra de bergenske countryrock-legendene Flying Norwegians. Nå gir han ut plate med konen Gunn Alstadhaug.

Petter Lønningen Musikkanmelder

Publisert

Fakta Rune Walle og Gunn Alstadhaug: «Byrdie’s Dream» Countryrock (Apollon Records) Les mer

Duoen og ekteparet Rune Walle og Gunn Alstadhaug debuterer endelig sammen med et album som skapt for alle med sans for Fairport Convention, Gram Parsons og Emmylou Harris. Og dem bør det være mange av. Walle (kjent fra Flying Norwegians, Hole in The Wall, og er en av få bergensrockere som faktisk fikk et internasjonalt gjennombrudd) og Alstadhaug har fått med seg jazzgitarhelten Stein Urheim til å lage et fascinerende – om noe ujevnt – album.

Åpningssporet «Hey Byrdie» er en ekte vestkystrocker som oser av åpne landeveier, varm vårluft og fjerne fjellkjeder. «Lynx» er en pen, liten folkrocker med flere slående akkordprogresjoner, de lekre countryballadene «Hold Your Horses» og «Away in the Wilderness» roer det hele ned med levende leirbålsstemning, før «Darling» nærmest vugger lytteren i søvn.

Det er pent, det har sjel, det er utsøkt satt sammen – men også rimelig forutsigbar, på grensen til det kjedsommelige. Om ikke annet henger det i det minste godt sammen med albumets tematikk og den røde tråden i sangtekstene – for akkurat når man tror at man skal duppe av, starter de ubehagelige drømmene.

«Signs Mock Me» er en nesten eterisk strøm av vellyd og utsøkte kontraster, samtidig som den bærer på et dypblått mørke i sitt indre. Styggvakre «Dead Dog» følger opp med en god porsjon ubehag og nerve, før de skeive tonene og eggende rytmene på «Fools Gold» rister liv i albumet igjen. «Big Lonely» er følelsen man sitter igjen med når det hele er over; litt tomt, ømt og en smule sårbar.

«Byrdie’s Dream» er en vakker plate. Men virkelig god er den ikke før den slår seg litt vrang når det kun gjenstår fire låter. Musiseringen er upåklagelig, og konseptet er godt – men det føles mest av alt som om albumet hadde trengt mer tid og boltreplass til å slå ut i full blomst enn det de ni låtene gir det anledning til.

