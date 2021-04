Skaar imponerer tidvis, men låtmaterialet blir for blekt

På «Waiting» får du høre artisten Skaar i nedstrippet versjon. Det spørs om ikke låtene ville funket bedre med full pop-påkledning.

Hilde Skaar fra Stord imponerer tidvis som låtskriver. Foto: Pressebilde/Martin Bremnes

Joakim Randa Berthelsen

Til tross for sin unge alder har Hilde Skaar markert seg med både spellemann-nominasjoner og høye strømmetall. Under artistnavnet Skaar har hun fått mye oppmerksomhet for sine velgjorte, men veldig lite banebrytende poplåter. Teamet rundt henne insisterer på å bruke betegnelsen «alt pop» om musikken, men hvor dette alternative aspektet skulle komme fra har ikke alltid vært helt enkelt å finne ut av.

Det låter som pop, fordi det er pop.

På sin nye plate «Waiting» har Skaar dog tatt et interessant grep, muligens inspirert av det amerikanske popesset Taylor Swift. Hun har strippet vekk tilsynelatende unødvendig staffasje, i et forsøk på å fremheve det aspektet som fremdeles, tross alt, er det viktigste aspektet ved popmusikken, nemlig låtskriverkunsten. For her gjenstår intet annet enn noen lavmælte strykere, gitar og enkle pianokomp. Det finnes ingen steder å gjemme seg hvis det skranter på håndverket.

Heldigvis for Skaar er poplåten, med sine lengtende tekster, forførende melodier og latente energi, et uttrykksform hun behersker godt. Sett under ett er ikke dette en spesielt bemerkelsesverdig plate, til det er den for lite original i sine virkemidler, for lite viljesterk i sin utførelse.

Men det er mye med låtskriveren og fremføreren Skaar som er imponerende, hvilket ligger og vaker under overflaten på de mer uforløste låtene, men plutselig slår ut i full blomst på «Say something now», en regelrett utsøkt poplåt og platens mest ekspansive hva angår lydbilde.

Der hvor platens øvrighet søker det nedstrippede lydbildet fra nevnte Swifts «Folklore», låter dette derimot som den unge Swift – fylt til randen av rått talent og buldrende energi.

Andre låter som peker seg ut på platen er sombre åpningslåten «Running high», hvor det nedstrippede lydbildet virkelig bidrar til å fremheve både artisten og låtskriverens kvaliteter samtidig. Den flotte folk-pop låten «You don’t know», hvor inderligheten i fremførelsen sammenfaller med tekst og komposisjon, er også svært tilfredsstillende.

Det øvrige låtmaterialet, som muligens hadde fungert utmerket i en annen innpakning eller gitt vekk til en annen artist, blir dog dessverre en smule for blekt og kler ikke den nedtonede innpakningen.

Materialet på «Waiting» er og forblir nedstrippede poplåter, ikke folklåter, alternativlåter eller indielåter. Det spørs om de ikke ville fungert bedre i en mer egnet pop-innpakning, istedenfor å låne et rufsete teppe fra naboen.