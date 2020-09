Bertil var tung rusmisbruker. Et kunsttyveri endret livet hans.

Bertil var tung rusmisbruker. Et kunsttyveri endret livet .

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Bertil Nordland har klart å komme seg opp av rennesteinen og er aktuell i filmen «Kunstneren og tyven». Foto: Tor Høvik

Videokameraer fanget opp at han og en kamerat bar med to maleriruller ut på gaten. Han var en rusavhengig som prøvde å overleve til neste dag. I retten møtte han kunstneren som var blitt frastjålet to av sine mest verdifulle malerier. Det ble starten på et unikt vennskap.