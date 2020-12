Livlig i dødt ekteskap

Grunnleggende godt skuespill gjør opp for flere andre underlige valg.

BTs anmelder beskriver «Scener fra et ekteskap» som både dypt menneskelig og tragisk, men også grunnleggende morsom i håpløsheten. Foto: Marita Aarekol

Fakta Scener fra et ekteskap Av Ingmar Bergman Den Nationale Scene Teaterkjelleren Regi: Mikael Berg I Scenografi og kostymedesign: Kari Gravklev I Lysdesigner: Arne Kambestad I Dramaturg: Morten Kjærstad. Jonatan Filip, Susann Bugge Kambestad og Stine Robin Eskildsen. Les mer

«Vi var slett ikke forelsket, men vi var triste». Den brutale sannheten kommer tidlig i Scener fra et ekteskap da Marianne (Susann Bugge Kambestad) oppsummerer hvorfor de valgte å bli sammen, da paret blir intervjuet av en journalist som søker hemmeligheten bak et lykkelig ekteskap.

Ingmar Bergmans Scener fra et ekteskap fra 1973 er både dypt menneskelig og tragisk, men også grunnleggende morsomt i all håpløsheten. Johan (Jonatan Filip) prøver å gjøre Mariannes triste faktum litt bedre ved å tilføye at de faktisk også trives sammen.

Susanne Bugge Kambestad i rollen som Marianne. Sammen med Jonathan Filip bærer de to stykke alene de to timene det varer. Foto: Marita Aarekol

Tidligere i høst kunne publikum se oppsetningen av Linn Ullmanns De Urolige i Teaterkjelleren, som handlet om å vokse opp som barn med Liv Ullmann og Ingmar Bergman til foreldre.

I forlengelse av denne forestillingen passer det jo særdeles godt å nå se foreldrenes versjon, siden Scener fra et ekteskap nettopp er Bergmans erfaringer med skilsmisse, blant annet fra Liv.

Forestillingen grunnleggende spørsmål er om det er mulig å leve med samme menneske i hele sitt liv og om det er mulig å leve godt. Og hva er det egentlig å leve godt?

Stykker handler om Ingmar Bergman sine erfaringer med skilsmisse. Blant annet fra Liv Ullmann. Foto: Marita Aarekol

Filip og Bugge Kambestad bærer stykket alene og gjør de drøye to timene til en følelsesmessig berg og dalbane.

Selv om sympatien stort sett ligger hos den som blir forlatt, makter de likevel å forskyve fokus elegant, så dette maktforholdet ikke er så avklart som man kanskje tror innledningsvis. Begge skuespillerne er også gode på å få frem all humoren som ligger i å kjenne et menneske godt, det tørrvittige og sarkastiske.

Opp mot slutten av første akt gjør dessuten Bugge Kambestad kanskje sin aller beste presentasjon på Den Nationale Scene. Gåsehud.

Med så mange følelsesmessige utbrudd som finnes i teksten kunne det lett blitt for mye, men begge underspiller nærmest perfekt. Scener fra ekteskap har så mye indre dramatikk at alle scenene strengt tatt kunne fungert som en storslått slutt, så når det først faktisk er slutt blir en sittende nærmest utmattet igjen.

Bugge Kambestad og Filip er best når de spiller ut hatet, maktesløsheten eller den hverdagslige likegyldigheten. Lidenskapen som jo tross alt periodevis er til stede mellom de to kjennes ikke like ektefølt og dampende.

Bugge Kambestad og Filip er best når de spiller ut hatet, maktesløsheten eller den hverdagslige likegyldigheten, skriver BTs anmelder. Foto: Marita Aarekol

Noen snåle grep er tatt for å modernisere den ellers så tidløse teksten. Plutselig nevner de Karl Ove Knausgård og Guri Melby blant annet og de fikler med telefonene, dette fremstår som et meningsløst valg og skaper kun merkelige brudd.

Litt kunstig er det også når de går ut av rollene sine og fungerer som fortellere til publikum.

Noe annet som skurrer er scenografien som fremstår som så sammenrasket at jeg blir sittende og tenke at det ligger en mening bak her, bare at det er jeg som ikke forstår.

Her er noen få tilfeldige Ikea-liknende møbler nærmest kastet ut på scenen. Det likner mer på et forlatt møterom i kommunen, enn den smaken og stilen hovedpersonenes yrker og klassebakgrunn skulle tilsi de hadde.

Slik som deres borgerlige hjem i filmversjonen bygger under skammen og skandalen det er i å skilles, hjelper ikke scenografien noe til her. Ikke bare ser scenen sjeldent ustilig ut, særlig funksjonelt er det heller ikke.

Men selv alle disse innvendingene kan ikke ødelegge for forestillingens bærende element: Det glimrende samspillet og kjemien mellom Bugge Kambestad og Filip.