Nå inntar «Saint Maud» norske kinoer

Den religionskritiske psykogrøsseren har høstet full score blant anmeldere og har norgespremiere 13. november.

Her er skuespiller Jennifer Ehle i den nye skrekkfilmen «Saint Maud». Foto: Angus Young / A24 Films

NTB

– Hvis folk ikke finner tilhørighet, vil de lete etter det steder som kan vise seg å bli farlige

Det sier regidebutanten Rose Glass, som er aktuell med den religionskritiske psykogrøsseren «Saint Maud».

Hun har høstet full poengscore fra britiske aviser som Independent og Guardian.

«Denne verdenen vil hjemsøke deg lenge etter at rulleteksten har passert,» skriver Observer-profilen Mark Kermode. Samtidig skryter stjerneregissøren Danny Boyle kollegialt og trekker paralleller til horrorklassikere som «Eksorsisten» og «Carrie».

Fakta Fakta om «Saint Maud» Britisk psykologisk grøsserfilm fra 2020

Manus og regi: Rose Glass

I rollene: Morfydd Clark, Jennifer Ehle, Lily Frazer, m.fl.

Lengde: 1 t. 23 m.

Aldersgrense: 15 år

Kinopremiere: 13. november Les mer

Det er ikke verst for en debutant som spilte inn utendørsscenene på den en gang plyndringsutsatte Yorkshire-kysten.

– Så mange ting virket inn ubevisst. Det var noe i luften, definitivt noen viking-linker, sier 31-årige Rose Glass til NTB i hjembyen London.

Vrangforestillinger

Det er nemlig et dystert og brutalt univers som manes frem i «Saint Maud», skjønt den starter pyntelig nok.

Hovedpersonen Maud (Morfydd Clark) blir ansatt som privatpleier for en kreftsyk kunstner (Jennifer Ehle). Snart skjønner vi at hun sliter med problematisk «bagasje», og at hun har hang til både vrangforestillinger og selvskading.

Den svensk-walisiske skuespilleren Morfydd Clark er kjent fra skrekkfilmer som «Pride» og «Prejudice and Zombies». Foto: A24 Films

Idet hun bestemmer seg for å «redde sjelen» til pasienten sin, inspirert av en svært bokstavelig katolsk overbevisning, blir det skummelt også for andre.

– Kall det en kombinasjon av saker jeg alltid har vært opptatt av, forklarer Glass om prosjektet.

– Jeg er en sånn som sluker dokumentarer om kulter, galskap og fetisjer: om den ekstreme delen av psyken vår som kanskje ligger nærmere enn mange liker å tro. Dessuten vokste jeg opp i et religiøst miljø – farfar var prest. Og etter hvert er jeg begynt å betrakte mye av det som bisart, legger hun til.

Hell i uhell

Filmen ble først presentert på de internasjonale festivalene i fjor, før smitteverntiltak stanset den planlagte kinodistribusjonen. Det siste tror Clark, ironisk nok, var en fordel. Hun mener et så pass mollstemt verk fungerer desto bedre på lerretet nå.

– Jeg ville selvsagt foretrukket at koronaen aldri rammet. Lyset i mørket får være at jeg inngår i en nyhetshistorie som er større enn meg. Det har vært en merkelig tid, med konfliktfylte følelser av lykke og fortvilelse. Hvis publikum er nervøse for å gå ut, og det gir skrekkopplevelsen en ekstra dimensjon, er jeg glad for å kunne fylle en underlig markedsnisje.

Skuespiller Rose Glass, fra v., Jennifer Ehle og Morfydd Clark under filming av skrekkfilmen «Saint Maud». Foto: LAURA RADFORD / A24 Films

«Saint Maud» blir ikke mindre aktuell av meldingene, i dagene før intervjuet, om religiøst motivert terror i Frankrike.

– Litt av motivasjonen min har vært å undersøke hva som får mennesker til å gjøre moralsk forkastelige gjerninger, enten det skyldes religiøs eller andre typer fundamentalisme, sier Glass.

– Altså skapte jeg en hypotetisk versjon med en ung kristen kvinne hvor jeg ser på hva som kan bli resultatet av å føle seg fremmedgjort av samfunnet. Teorien min er at hvis folk ikke finner sammenheng og tilhørighet i tilværelsen, vil de lete etter det steder som kan vise seg å bli farlige.

Venner ennå

– Hvordan kan de hjelpes tilbake på rett spor?

– I tilfellet Maud tror jeg mye ville vært vunnet hvis noen, tidlig nok, hadde spurt om hun var ok. Så ekstreme handlinger vokser ikke frem over natten. De bygger seg opp over tid, og er produktet av svært spesifikke, individuelle forhold.

– Gitt bakgrunnen din, har du støtt familien fra deg med filmen?

– Nei, de er mine største fans. Jeg tror foreldrene mine har en sånn nettalarm, sånn at de får med seg alt om den, forsikrer Glass humørfylt overfor NTB.

Hun tilføyer, mer alvorlig:

– De ble litt overrasket, kanskje – men ikke så overrasket. De kjenner meg jo godt. Jeg har laget snodige kortfilmer og tegninger hele livet, så jeg tipper hovedreaksjonen var: «Ah, det er jenten vår.»