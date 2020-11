Magnus (32) fra Bergen har flere seere enn Lindmo og Senkveld På én måned har bergenseren Magnus Midtbø 3,4 millioner avspillinger på Youtube. Det gjør at han kan leve godt av å være profesjonell youtuber.

Blodet renner fra et kutt over øyet til Magnus Midtbø (32). Klatreren fra Bergen har nettopp gjort et stunt som vil gi titusenvis av Youtube-klikk. Videoen skal straks ut til de 780.000 følgerne hans.

De siste årene har Midtbø bygget opp en enorm følgerskare på Youtube.