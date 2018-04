No heng eit av dei mest omdiskuterte kunstverka i landet i stova til eit studentkollektiv i Bergen sentrum.

– Vi sneik oss ut om natta og henta det, det fortel ein av studentane, Ingrid Sofie Wentzel.

Måleriet, som viser Sylvi Listhaug krossfesta over mikrofonar og blomster, kom opp på veggen på hjørnet av Fosswinckels gate natt til 2. påskedag, til sterke reaksjonar.

«Bør tilintetgjøres ASAP, er helt forkastelig å kalle dette kunst, kan mer oppfattes som en trussel mot Listhaug», var ein av dei fleire hundre kommentarane BT tok imot.

Natt til onsdag dekka nokon biletet med svart spraymåling. Måleriet var tapt, trudde fleire.

Men no har det gjenoppstått.

Rune Sævig

I likskap med då Jesus sto opp frå grava, er det ei kvinne som oppdaga at det framleis var liv i Listhaug-kunsten.

– Eg oppdaga at biletet var malt på eit lerret, og ikkje rett på veggen. Den same kvelden bestemte vi oss for å forsøkje å redde det, fortel Wentzel.

Sneik seg ut om natta

Mange har valfarta til veggen for å sjå biletet, men då folk kom dit torsdag morgon var veggen tom.

– Alle i kollektivet sette på alarm klokka 03.20 den natta. Då er folk gått heim frå byen, og det er stille i gatene. Så kledde vi på oss, og gjekk til hjørnet der måleriet hang og tok det ned på rundt 20 minutt. Vi var redde for å bli oppdaga, fortel ein annan av bebuarane i studentkollektivet, Emma Grace Knox.

På dette tidspunktet kunne ein ikkje sjå noko av motivet, berre eit stort, svart lerret.

– Vi prøvde først å fjerne den svarte målinga med skurekrem, klor og vodka, fortel Knox.

– Det som til slutt fungerte var naglelakkfjernar. Totalt måtte vi bruke fire heile flasker for å få fram heile biletet av Listhaug igjen. Heile leilegheita stinka, fortel Anna Bjørnflaten.

Då måleriet sakte, men sikkert kom fram, forkynte dei bodskapet om gjenoppståelsen i sosiale media.

– Det er jo ei god historie, seier Wentzel.

Rune Sævig

Fått bod på 6000 kroner

No heng det i stova til jentene i Bergen sentrum. Måleriet er ikkje like klårt som då det først kom opp, men detaljar som Frp-tatoveringa på skuldra til Listhaug viser framleis tydeleg.

– Det tok fleire timar. Då vi såg det fungerte, og deler av bilete begynte å vise, blei vi utruleg gira. Det som har fått lide mest er «Min Kamp»-tatoveringa på magen. Den var også spraya over med sølvspray under den svarte målinga, fortel Wentzel.

Geir Martin Strande

Allereie har jentene fått førespurnadar frå folk som vil kjøpe biletet.

– Det er mest vener av oss. Nokre har spurt om dei kan kjøpe det for 6000 kroner, seier Wentzel.

– Dette er ikkje tjuveri

Spørsmålet er om det er lov å ta kunstverk som ein finn gata, eller om det er tjuveri?

– Nei, dette er ikkje tjuveri i utgangspunktet. For at det skal vere det må ein ta noko frå ein annan, med ein plan om skaffe seg noko ein ikkje har krav på. Dette kollektivet har tatt med seg lerretet, utan at det var i nokon si eige. Dei har funne det på gata, så å seie, forklarer førstamanuensis ved institutt for offentleg rett ved UiO, Synnøve Ugelvik.

Likevel kan det vere problematisk å ta med seg ting ein finn på gatene heim.

– Om nokon til eksempel har gløymt jakka si på bussen, kan ein ikkje berre ta den fordi eigaren er vekke. Det er ikkje lov å ha ting som andre eigentleg eig, men strafferamma er mykje lågare enn ved eit tjuveri, seier Ugelhaug.

Rune Sævig

I dette tilfellet har AFK sett opp biletet utan lov, og verket var øydelagt av svart måling. Det største rettslege problemet er om studentane forsøkjer å selje måleriet vidare.

– Det er fordi dei då ønskjer dei å tene pengar på det, noko som ikkje er avklart med kunstnaren, seier Ugelhaug.

Studentkollektivet har kontakta kunstnaren AFK. Det har også BT gjort, men han ønskjer ikkje å kommentere saka.