Her er fem fine ting å gjøre i helgen.

FESTIVAL: Få med deg jazzfestival på Voss

Vegar Valde

Hva: Vossa Jazz.

Hvor: Voss.

Når: Fredag til søndag.

Hvorfor: Nå har du sjansen til å oppleve sør-koreansk jazz, utekonserter og ekstremsport på én og samme helg. Denne helgen arrangeres nemlig den internasjonale jazzfestivalen Vossa Jazz for 45. år på rad.

Festivalen fokuserer på jazz, folkemusikk og verdensmusikk, og har som mål å øke interessen rundt disse musikkformene. Det blir jazz for folk i alle aldre: Badnajazz for barn, UNGjaJAZZja for ungdommer, Eldrejazz for de eldste, Superjazz for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Ekstremjazz for de som liker både jazz og ekstremsport.

På festivalprogrammet finner man jazzband som Bergen Big Band, Good Time Charlie og A Horse with No Name, i tillegg til musikere som Sigrid Moldestad, Natalie Sandtorv, Ingebjørg Bratland, Lars Vaular og Charlotte Dos Santos.

Andre ting du kan oppleve på Voss denne helgen er foredrag med Linda Eide, kunstutstilling med festivalkunstner Marie Storaas, utekonsert med jazzlinjen i Trondheim og konsert med den sør-koreanske jazzvokalisten Youn Sun Nah.

Michelle Kleveland

MUSIKK: Fest klokken syv om morgenen

EIRIK BREKKE

Hva: Morgenrave.

Hvor: Dwell.

Når: Torsdag 07.00.

Hvorfor: Noen er kanskje vant til å danse natten lang og helt til klokken syv om morgenen. På torsdag kan du derimot starte dagen med å feste. Denne torsdagen arrangerer Klubb Frokost årets første morgenrave.

Konseptet er enkelt: Møt opp på utestedet klokken syv om morgenen, dans deg inn i morgentimene til house og techno, ta en kopp kaffe innimellom ravingen, og så kan du dra på jobb som vanlig.

Det er Marieke Mulders og Yon Smit som står bak konseptet Klubb Frokost. De arrangerer morgenrave på diverse utesteder i Bergen og er selv DJ-er på festene. Denne gangen går turen til Dwell, som i anledningen serverer både jus, kaffe og energiballer.

Da BT var med på morgenrave på Landmark, fortalte Mulders at de ønsker å ta dansen tilbake. «Det er kanskje ikke helt vanlig for «Ola Dunk» å danse på et utested uten å ha drukket seg til mot først. Men det går an å danse uten å drikke fem øl først» sa hun til BT.

Arrangementet er altså rusfritt og du kan til og med ta med barna dine på rave – eller foreldrene dine.

Michelle Kleveland

KONSERT: Softcore-konsert for heile familien

Jonathan Vivaas Kise

Hva: Softcore Untd-konsert.

Hvor: Østre.

Når: Torsdag 18.30.

Hvorfor: Softcore Untd. har segla opp som eit av dei mest lovande gruppene frå Bergen, og gjengen bak er ekstremt aktiv på Bergens musikkscene. Prosjekt som Emir, Charlie Skien, Verdensrommet og Sushi X Kobe har alle medlemmar, som også er i Softcore Untd. Under årets Bylarm blei dei gang på gang nemnt som eit av gruppene det er verdt å følgje med på.

Dei blei også nominert til den høgthengande prisen «Årets stjerneskot» saman med Emir Hindic sitt soloprosjekt EMIR, og Bergens nye pophåp, Halie. Men til slutt var Oslo-trioen Sassy 009 som stakk av med dei 300.000 vinnarkronene. Litt bittert, sidan heile tre av fire nominerte kom frå Bergens musikkscene.

Eit ekstra pluss er at også dei under 18 kan få gå på konserten, og ikkje nok med det - den er også arrangert av dei unge lovande arrangørane i UFLAKKS. Det er ein konsertserie for ungdom, der ungdommane sjølv også har handa på rattet. Dei siste åra har gjengen booka inn band som Sløtface, Hvitmalt Gjerde, Kjartan Lauritzen og A-laget. Det er eit godt iniatitiv som er verdt å støtte opp under, og forhåpentlegvis kan UFLAKKS-gjengen vekse opp til å skape endå meir liv og røre på bergensscenene.

Ingvild Nave

PERFORMANCE: Migrasjon i Bergen Kunsthall

Hva: «Havet er ikke troløst II».

Hvor: Bergen Kunsthall.

Når: Fredag 19.00 og lørdag 14.00.

Hvorfor: Drøyt fem år etter at Marianne Heier var festspillutstiller vender hun tilbake til Bergen med en performance som knapt kunne vært mer brennaktuell. Det handler om migrasjon. Og det handler om å utfordre en forenklet og polarisert debatt «der begrepspar som oss og dem, sentrum og periferi, suksess og fallitt, verdifull og verdiløs brukes for å avgrense og kontrollere en kompleks virkelighet,» som det står i programmet.

Heier bygger forestillingen rundt sin egen og familiens migrasjonshistorie. Utdrag av samtaler hun har hatt med migranter mikses sømløst sammen med kjente tekster fra verdenslitteraturen. Slik går verket inn i migrasjonens kompleksitet på mange plan.

Foruten Heier selv, medvirker Irma og Marco Vaglieri, samt danserne Amanda Bach, Ida Frømyr Borgen, Maaike Croles Fitjar og Hanne Frostad Håkonsen. Musikken er ved Erlend Hogstad.

Britt Sørensen

KONSERT: Hjelp Dennis å flytte

Marita Aarekol (arkiv)

Hva: Dennis’ fløttesjau.

Hvor: Garage.

Når: Lørdag 20.00.

Hvorfor: Dennis Reksten er en ekte rockelegende i Bergen. Han har vært altmuligmann på Garage i flere tiår, og de fleste musikerne i Norge vet hvem Dennis er.

Nå er han blitt pensjonist. Og er på vei til å flytte ut av leiligheten han i en årrekke har hatt i selve Garage-bygget.

Det utløser selvfølgelig en ekte rockefest, over tre dager i to bolker. Førstkommende lørdag står en hardtslående gjeng på scenen for å hylle Dennis, ledet an av Enslaved, Sahg og en rekke coverband. Det loves en skikkelig festdag for alle metall-venner i Bergen.

Den neste bolken kommer 20. og 21. april. Men der er gjestelisten foreløpig hemmelig.

Som hovedpersonen selv sa til BT før jul da det ble kjent at han skulle pensjonere seg.

– Tidene forandrer seg. Jeg tenker ikke på Garage hele tiden lenger. Ellers ville jeg blitt sprø.

Frank Johnsen