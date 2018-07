Få med deg ukens tre fine.

FESTIVAL: Stikk til Nordfjord!

Øystein Torheim

Hva: Malakoff.

Hvor: Nordfjordeid.

Når: 19.–21. juli.

Hvorfor: For den kulturinteresserte vestlandsentusiast må sommeren være den absolutte favorittårstiden. Nesten hver helg er det ny festival i Hordaland eller Sogn og Fjordane – noen ganger er det flere festivaler samme helg. Og denne helgen er det tid for Malakoff i Nordfjordeid. Festivalen ble startet i 2003, og er blant landets største festivaler for populærmusikk.

I år spiller blant annet Thåström, som spilte på Bergenfest tidligere i sommer – og fikk fem hjerter av BTs musikkanmelder – Gluecifer, som egentlig ga seg i 2005, men ble gjenforent i 2017, Balestrands egen Kjartan Lauritzen, i tillegg den etter hvert nokså velkjente artisten Aurora fra Os. I år, som tidligere år, står det en hel rekke vestlandsartister på programmet.

Bonus: Hvis du kjører fra Bergen til festivalen, kan du velge å ta veien via Våtedalen, som etter min mening er en av de fineste dalene i verden. Det kalles ikke Trivselsfylket for ingenting.

Guro H. Bergesen

KONSERT: En hyllest til Zeppelin

Heilemann

Hva: Led Zeppelin – Tribute concert with Arms Of Atlas.

Hvor: Garage.

Når: Lørdag 21.00–24.00.

Hvorfor: Et av verdens mest kjente og innflytelsesrike rockeband, Led Zeppelin, hylles på Garage lørdag.

Det norske coverbandet Arms of Atlas har trolig tatt navnet sitt fra den ti minutter lange Zeppelin-sangen «Achilles Last Stand», hvor vokalist Robert Plant synger «The mighty arms of Atlas hold the heavens from the Earth».

På Garage på lørdag trer bandmedlemmene Isak Høye, Torbjørn Brandal, Bård S. Larsen og Jarle Pettersen i coverbandet inn i rollene som de engelske rockelegendene, og fremfører de mest kjente låtene til Led Zeppelin i løpet av kvelden.

Enten du vokste opp med Led Zeppelin, eller tilfeldigvis snublet over dem på Spotify da du egentlig skulle høre på Bertine Zetlitz og oppdaget hvor mye du digger skikkelig rockemusikk fra 70- og 80-tallet, er Garage stedet å være på lørdag.

Erik Aasebø

FILM: Premiere på publikumsyndling

Paul S. Amundsen

Hva: «Mamma Mia 2».

Hvor: Bergen Kino.

Når: Premiere fredag.

Hvorfor: Den etterlengtede oppfølgeren til publikumssuksessen «Mamma Mia» inntar kinosalene fredag. Det har rukket å gå ti år siden «Mamma Mia!» ble vist på lerretet.

Den gang ble det dans i kinosalene, rekordsalg i billettlukene og en renessanse for musikken til popgruppen ABBA.

Syng med til låter som «Fernando», «The Name of the Game» og «When I Kissed the Teacher», og la deg underholde av skuespillet til stjerner som Meryl Streep, Amanda Seyfried, Stellan Skarsgård og Cher.

Trygve Opheim