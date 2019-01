Dra på teater, improvisasjonskonsert, eller se Stephan Meidells Musikkmaskin på Bergen Kjøtt.

IMPROVISASJON: Stjernelag på Bergen Kjøtt

Silje Katrine Robinson

Hva: 20 x 20 x 20

Hvor: Bergen Kjøtt

Når: Lørdag fra klokken 20

Hvorfor: Reglene er (relativt) enkle: Kunstnerne har 20 minutter om gangen, og de skal improvisere. Kvelden deles i tre, og for hver runde på 20 minutter, er det et nytt lag med kunstnere som skal på scenen.

Første gruppe ut er Kurt Johannessen (performance), Alwynne Pritchard (performance/musikk), Stein Urheim (gitar), Eva Pfitzenmaier (vokal), Stephan Meidell (gitar) og Øyvind Hegg-Lunde (trommer).

Andre gruppe består av Mirte Bogaert (dans), Thomas Bruvik (video), Amalie Holt Kleive (vokal), Eva Pfitzenmaier (vokal), Stephan Meidell (gitar) og Øyvind Hegg-Lunde (trommer). Til slutt skal alle kunstnerne improvisere sammen.

Hva skjer når så mange meritterte kunstnere møtes? Hvilken retning vil kvelden ta? Det eneste vi kan vite med sikkerhet er at det vil bli interessant.

Guro H. Bergesen

FILM: Dette ansiktet glemmer du aldri

Arthaus

Hva: Filmen «Kapernaum»

Hvor: Bergen kino

Når: Daglig

Hvorfor: Zain al Rafeea er bare 14 år gammel, men spiller rollen som «Zain» med en oldings visdom, tyngde og erfaring. Jeg aldri sett maken til barnerolle, der ansvaret for to timer og seks minutter råsterkt drama legges på en enkelt gettogutts skuldre. Al Rafeea bærer kamera i de mest intime og krevende situasjoner, og han klarer å formidle en oppdrift og livskraft som nesten er naturstridig. Det viser også hvor mesterlig arbeid regissør Nadine Labaki har gjort.

BTs anmelder Britt Sørensen beskriver filmen slik: «Kapernaum kommer til å rive hjertet ditt i fillebiter. Nettopp derfor skal du se den.» Jeg er hjertens enig med henne. Filmen om gutten som saksøker sine egne foreldre for omsorgssvikt, er usentimental og til tider brutal om fattigdommens absolutte skyggeside. Den viser hvordan barn takler den med en forbausende smarthet og ansvarsfølelse. «Kapernaum» er et svingslag av en film, som er grei å ha i bakhodet hver eneste gang politikerne diskuterer asylbarn, barnefattigdom og slike tema. Gå og se.

Frode Bjerkestrand

TEATER: Hva er vi villige til å ofre for kommende generasjoner?

Thor Brødreskift, DNS

Hva: Drama

Hvor: Den Nationale Scene

Når: Januar 2018

Hvorfor: «Våre barn» har norgespremiere på Lille Scene 5. januar. Teaterstykket er et sterkt trekantdrama skrevet av Lucy Kirkwood, som fremstiller en verden i ferd med å gå under. Stykket har gjort stor suksess i London og New York, og det vises nå for første gang i Norge kommende lørdag.

I dramaforestillingen møter vi et ektepar, som er pensjonerte kjernefysikere. Det lokale atomkraftverket nesten er ødelagt etter et jordskjelv, og ekteparet befinner seg i et tilfluktssted i nærheten. Her får de besøk av en felles kollega de ikke har sett på om lag 40 år. Sammen blir de stilt overfor et moralsk dilemma: Hvor mye vil vi gi avkall på for å bedre fremtiden for kommende generasjoner?

Marita Ramsvik

TV: Undergang og håp på fotballbanen

LEE SMITH/NTB scanpix

Hva: Dokumentarserien «Sunderland ’Til I Die».

Når: Når som helst.

Hvor: Netflix.

Hvorfor: Dokumentarserien «Sunderland ’Til I Die» er blitt en hit blant fotballfolket i løpet av julen, men man trenger ikke være interessert i fotball for å få noe ut av den. I tillegg til å ta oss med på innsiden av en fotballklubb, gir «Sunderland ’Til I Die» et portrett av en ganske sliten arbeiderklasseby i Nordøst-England. En by der folk pleide å jobbe på skipsverftene eller i gruvene, arbeidsplasser som for lengst er forsvunnet.

I mai 2017 rykket byens fotballstolthet ned fra den engelske toppdivisjonen, Premier League, og tanken til skaperne av «Sunderland ’Til I Die» var å følge klubben på veien tilbake. Det de fikk, var noe ganske annet. For uten å røpe for mye, kan vi si at det er lite som går etter planen i denne klubben.

«Det er håpet som dreper dem», skriver The Guardian-journalist og Sunderland-fan Barry Glendenning, som for mange fotballinteresserte er kjent fra podkasten Football Weekly. På et tidspunkt vinner Sunderland flere kamper på rad, og det ser ut til at det kan gå bra med klubben. Noe som sender tankene til 2014, Branns katastrofale nedrykkssesong, da Sportsklubben ved flere anledninger virket å ha tatt seg sammen. Sunderland-fans er vant til desperasjon, men ikke håp, mener Glendenning.

Men det er likevel håpet som vinner til slutt. For «Sunderland ’Til I Die» minner oss på at alt det som skjer rundt en fotballklubb – engasjementet, jubelen, tårene – er langt viktigere enn det som skjer på ute på banen. Og i fotballen, kommer det alltid en ny sesong der alt vil gå bra. Det kan være en fin trøst i januarmørket.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Moro med maskinmusikk

Nikita Solenov (arkiv)

Hva: Meidells Musikkmaskin

Hvor: Bergen Kjøtt

Når: Søndag fra klokken 14

Hvorfor: Komponist og musiker Stephan Meidell er ikke bare en altmuligmann i den utforskende enden av byens musikalske spektrum, han er visst også en slags Reodor Felgen. Meidells Musikkmaskin presenteres i alle fall som «en konsertinstallasjon for barn i alderen 0 til 99», noe som borger for en uhøytidelig og artig opplevelse.

Ideen er å vise frem instrumenter som spilles av elektromotorer – i denne omgang et piano som trakteres av blinkende, mekaniske insekter. Konserten er interaktiv, publikum får etter hvert være med og styre musikken ved hjelp av lysende knapper. Etterpå blir det også anledning til å studere instrumentet på nært hold.

Erik Fossen