KRIGER: Skuespiller Madalena S. Helly-Hansen trer inn i rollen som den syriske motstandskvinnen Rehana, en ung jusstudent som velger å bli i Syria og kjempe for landet sitt idet IS-krigere inntar hjembyen hennes. FOTO: Alice Bratshaug

Fortellingen om kvinnen som egenhendig drepte 100 IS-krigere inntar Bergens klasserom til høsten

Et bilde av en smilende syrisk motstandskvinne ble et symbol på krigen mot IS i Syria. Nå blir myten om «Engelen fra Kobane» norsk teater.