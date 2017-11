Lidenskap kan være så mangt. Her er fem fine tips til hva du kan gjøre i helgen.

KINOKONSERT: Se og hør Norges siste stumfilm

Hva: Stumfilmkonsert.

Hvor: Cinemateket.

Når: Fredag 19.00.

Hvorfor: Kristine Valdresdatter kom ut i 1930, og er Norges aller siste stumfilm.

Mens den dramatisk historien om skjebnen til Kristine ruller over skjermen, kan du høre folkemusiker Anders Røines toner rulle i ørene. Han vant til og med Spellemannpris for musikken til filmen i 2016. Fredag kan du høre hele verket slik det var ment å bli opplevd.

Handlingen i filmen kan føre både til tårer og fremtidshåp. Hvert år kommer Lord Wakefield til Valdres for å fiske laks. Et år faller han hodestups for Anne, noe som skal få alvorlige konsekvenser. Hun blir gravid utenfor ekteskap, og klarer ikke å takle skammen det fører med seg. Hun legger jentebarnet på trappen til gården Solbjør, og drukner seg selv i vannet. Den lille jenten får navnet Kristin Valdresdatter. Hvordan det går med den forlatte jenten, kan du finne ut på Cinemateket fredag kveld.

KONSERT: Strøm i øyet

Hva: Electric Eye.

Hvor: Landmark.

Når: Fredag 21.00.

Hvorfor: Bandet Electric Eye må regnes blant byens absolutt fremste leverandører av psykedelisk, krautrock-inspirert og potensielt hypnotisk musikk.

Mange har nok sett frontfigur Øystein Braut som gitarist i Dig Deeper, men det er altså her han dyrker sine egne musikalske visjoner. Nylig slapp bandet sitt tredje studioalbum på fire år, «From the poisonous tree», som ble belønnet med full pott – seks hjerter – av BT.

Anmelder Alisa Larsen la spesielt vekt på at platen matchet gruppens konsertuttrykk: «Aller mest er det opplevelsen av Electric Eye live som er fanget så godt på «From the Poisonous Tree»; musikernes enorme kompetanse, lekenhet og samspill.» Faren er altså stor for nok en engasjerende liveopplevelse også denne gang.

BRUKTMARKED: Loppisfunn for en god sak

Hva: Bruktmarked.

Hvor: Kunst- og designhøyskolen, Møllendalsveien.

Når: Søndag 12.00–18.00.

Hvorfor: Noen av oss simpelthen elsker loppejakt og bruktmarkeder. Du kan gjøre enestående kupp, eller bare kose deg ved gjensyn av saker og ting du hadde glemt eksisterte.

I dette tilfellet kan du også støtte kunst- og designstudenter, som trenger penger til studieturer og kurs de skal være med på neste semester. De lover et marked med alt fra kjøkkenutstyr, bøker, klær og sko til lamper og småmøbler. Salg av kaffe og kaker blir det også.

Samtidig har du en gyllen sjanse til å ta det nye Snøhetta-bygget i øyesyn.

Og siden både Yr og Storm varsler godvær, kan kuppforsøket utvides til bruktmarkedet på Møhlenpris. Så får du en fin spasertur i tillegg.

TEATER: Se en alvorlig komedie om kjærlighet

Hva: Forestillingen «Illusjoner» av den russiske dramatikeren Ivan Vyrypaev.

Hvor: Cornerteateret.

Når: Fredag 21.00 og søndag 17.00 og 20.00.

Hvorfor: En dramatiker og regissør som av kritikere beskrives som en kombinasjon av Quentin Tarantino og Andrej Tarkovskij må være verdt å sjekke ut. Vyrypaev er en av de store innen russisk samtidsdrama, og da snakker vi både teater og film. Hvor han altså står både foran og bak kamera eller på scenen.

Om den kritikerroste komedien «Illusjoner» skriver den canadiske avisen The Globe and Mail at stykket er «et elegant flettverk om sannhet, kjærlighet, svik og avsløringer på dødsleiet.»

Historien om to ektepar fortelles gjennom korresponderende monologer fulle av sannheter og løgner – og «sannheter om løgner og vice versa», som The Globe and Mall uttrykker det, før avisens kritiker konkluderer med at ektepar vil ha mye å snakke om etterpå.

Denne norske versjonen er regissert av Idun Vik, som også medvirker på scenen sammen med Sverre Breivik, Katrine Lunde Mackenzie og Harald Ottesen Nødtvedt.

KONSERT: Gi deg tangoen i vold

Hva: «Voice of the Tango».

Hvor: Univeristetsaulaen.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: Hva passer vel bedre i novembermørket enn en kveld med lidenskapelig dans? Og vet du egentlig forskjellen på finsk, norsk og argentinsk tango?

Det gjør garantert arrangørene, for de har snekret sammen et program der både Prøysen og Piazzolla er representert, pluss Toivo Kärki–en av de fremste komponistene innen finsk tango. Andre komponistnavn er Alberto Ginastera, Carlos Gardel, Héctor Stamponi, Pedro Laurenz og Loreena McKennitt.

Musikken er det Bergen Kammerkor som står for, under ledelse av Annlaug Hus, supplert med kvartetten Combo Tango, bestående av fiolinisten Tor Jaran Apold, Håkon Nilsen, klarinett, Anne Nitter Sandvik, klaver og Ole Amund Gjersvik – selv en mer enn habil tangodanser, men denne gangen på plass bak kontrabassen. Pluss at han har levert musikk som fremføres.

Dansen er det Irem Öztürk og Gøran Eliassen som tar seg av.

