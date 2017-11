Den amerikanske komikeren Louis C.K, som av flere kvinner er anklaget for seksuell trakassering, sier anklagene stemmer.

Torsdag ble det kjent at flere kvinner i intervjuer med New York Times har beskrevet lignende former for trakassering. Flere av kvinnene hevder at komikeren kledde av seg foran dem og begynte å onanere.

I en uttalelse fredag uttrykker komikeren anger.

I uttalelsen skriver Louis C.K at han har forsøkt å lære av hendelsene. Han skriver at han på daværende tidspunkt tenkte at det han gjorde var greit, ettersom han aldri viste frem penisen sin uten å ha spurt først, som også er sant. Men han skriver at han senere har skjønt at når man har makt over en annen person, så er ikke det et spørsmål.

– Det er et problem for dem. Makten jeg hadde over disse kvinnene var at de beundret meg. Og jeg utøvet den makten på uansvarlig vis, skriver han.

– Skapte problemer

50 år gamle Louis C.K sier videre at han nå er klar over betydningen av handlingene, og at han torsdag ble klar over påvirkningen de hadde på kvinnene.

– Jeg utnyttet også det faktum at jeg nøt stor beundring i mitt og deres miljø, noe som forhindret dem i å dele sin historie og skapte problemer for dem da de prøvde, ettersom folk som så opp til meg, ikke ville lytte, heter det i uttalelsen.

En ny film skrevet og regissert av Louis C. K., «I Love You, Daddy», skulle egentlig ha hatt premiere i New York torsdag, men visningen er blitt avlyst.

I uttalelsen fredag skriver komikeren at han nå skal slutte å snakke og trekke seg ut av rampelyset.

Anklager mot Weinstein

Seksuell trakassering og overgrep i filmbransjen har den siste tiden fått stor oppmerksomhet i kjølvannet av de mange anklagene mot Hollywood-produsenten Harvey Weinstein.

#metoo-kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto frem og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering, voldtekt og andre overgrep fra Weinstein. Målet med kampanjen er å vise hvor vanlig seksuell trakassering er – og et krav om at slik trakassering må stoppe.

Kampanjen har også ført til beskyldninger mot en rekke personer i andre miljøer, blant annet innen britisk politikk.