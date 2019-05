Variert musikkhelg – med innlagt nachspielflørt

Helgen er full av muligheter. Blir det ikke snøret i bånn på DNS kan du heller satse på en konsert eller tre.

SLIPPEKLAR: Sandra Kolstad presenterer sitt nye, personlige album på Landmark fredag. byoutline Elias Dahlen (arkiv)

KONSERT: Hør «rockens redningsmann»

SÆREGEN ARTIST: Egge er en av bergensrockens mest særegne artister. Fredag spiller han på Victoria. byoutline Mafia Records/Vibbefanger

Hva: Konsert med Egge

Hvor: Victoria Café og Pub

Når: Fredag kl. 21

Hvorfor: I en utgave av BTs kulturpodkast Republikken, ble artisten Egge omtalt som rockens redningsmann. Personen bak ordene var Kakkmaddafakka-vokalist Axel Vindenes, som riktignok har vært med på å gi ut musikken til Egge.

Men Vindenes er langt fra den eneste som har påpekt at Egge tar med seg noe friskt inn i bergensrocken.

Da han slapp sin første singel, skrev BTs Alisa Larsen at Egge står bak en av de skitneste og beste rockelåtene på lenge. Låten det er snakk om har den friske tittelen «Swallowing My Piss», og er en av låtene som virkelig stikker seg ut på Egges debutplate, «Egge Stadium».

Egge, som tidligere var med i bandet Shakanaka, er antakelig en artist som får folk både til å elske og hate. Du kan jo gå på Victoria fredag og finne ut hvilken kategori du befinner deg i.

Kjetil K. Ullebø

KONSERT: Dra på minifestival

R&B: Sofie Hamre er en av artistene du kan se på fredagens minifestival. byoutline Geir Martin Strande

Hva: Minifestival

Når: Fredag kl. 20

Hvor: Christinegaard Hovedgaard

Hvorfor: Fredag rettes søkelyset mot lokale artister og band i Bergen. I det gamle lysthuset Christinegaard Hovedgaard blir det arrangert en minifestival med navnet «Våremning på Christinegaard Hovedgaard».

På programmet finner du både fremtredende artister og gamle legender. På hovedscenen står blant andre musikkveteranen HP Gundersen og Knut Nedkvitne.

Les også «Bergensbølgens far» lever ut drømmen i Los Angeles

Du kan også få med deg undergrunnsmusikerne The Hiveminds, Sofie Hamre, Tante Biotika, duoen Lekende Lett, Petter Beyer, som står bak artistnavnet «Kjært barn», og Kongle, som slapp sin første plate forrige måned.

Marita Ramsvik

TEATER: En skikkelig antiromanse

INTENST: Karoline Krüger og Eirik del Barco Soleglad prøver å finne kjærligheten i «Begynnelse». byoutline Magnus Skrede/DNS

Hva: «Begynnelse»

Hvor: Den Nationale Scene – Teaterkjelleren

Når: Premiere torsdag

Hvorfor: David Eldridges «Begynnelse» gikk for fulle hus i London etter premieren i 2017. Nå kommer den norske versjonen.

– Stykket tar oss inn i en sår, intim situasjon – en slags lang kvelds ferd mot natt. Dette handler om moderne mennesker som har utsatt så lenge å forplikte seg, at de ikke vet hvordan de skal gjøre det, sa instruktør Petter Næss til BT for litt siden.

Les også – Det som betydde noe, var at Sigvart skulle bli frisk igjen

I stykket møter vi en mann og en kvinne som blir sittende igjen sammen på et nachspiel. Hun ønsker seg barn og er den mest pågående. Han er skilt, har liten kontakt med datteren, og tanken på en kjernefamilie er veldig fjern.

Hva skjer når de åpner seg opp for hverandre gjennom natten?

Frank Johnsen

KONSERT: Bibliotekar-rock

VELUTSTYRT: Gitarpedaler i fleng hører med når man spiller i shoegaze-band. byoutline THE ESSENTIAL ETHER

Hva: The Essential Ether

Hvor: Musikkavdelingen, Bergen Offentlige Bibliotek

Når: Fredag kl. 19.30

Hvorfor: Biblioteket er plassen for å fortape seg. Glemme tid, sted og stress, mens man lar tankene flyte omkring i bøkenes verdener. Gjerne mens man hører tilsvarende dagdrømvennlig, frittflytende musikk – for eksempel The Essential Ether.

Les også Bergens støyende ledestjerne

Bergensbandet, som har minst én bibliotekar i rekkene, bekjenner seg til shoegaze-sjangeren. Altså en verden av estetisk støy og klang, svevende melodier og sentimentale ord. Ideelt for den som vil fortape seg en stund, altså.

Erik Fossen

KONSERT: Elektropop med nerve

PLATESLIPP: Sandra Kolstad slipper sitt femte album fredag. byoutline Elias Dahlen (arkiv)

Hva: Sandra Kolstad

Hvor: Landmark

Når: Fredag kl. 22

Hvorfor: Den bergensbaserte popartisten Sandra Kolstad er både produktiv og ambisiøs. I tillegg til å jobbe som produsent og komponere for teater, kan hun nå feire sitt femte album, «Burning Love». Forgjengeren omtalte hun som «ti sørgesanger for det moderne samfunn», mens årets album skal ha utgangspunkt i egne erfaringer med et destruktivt kjærlighetsforhold.

Les også – Jeg har alltid vært nyforelsket i Bergen

Musikalsk står Kolstad for en rå og intens elektronisk pop, som kan streife innom samme landskap som St. Vincent, Fever Ray og andre. Det nye albumet skal være både mer poppete og mer eksperimentelt enn tidligere, noe som tyder på at fredagskvelden i alle fall ikke blir kjedelig.

Erik Fossen

Publisert 9. mai 2019 10:38