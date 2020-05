– Det er veldig mye rart i denne byen her

Se BTs feiring av Bergens 950-årsjubileum, med forfatter Gunnar Staalesen og Razikas Marie Amdam. Der får du blant annet vite hva som er likhetene mellom Bergen og Andeby.

Våren er alltid spesiell i Bergen, men i år lå det an til å bli enda mer kok enn vanlig. I tillegg til 17. mai, Festspill, Nattjazz og Bergenfest, var det duket for Bergens 950-årsjubileum og feiring av frigjøringen for 75 år siden.

I fem sendinger har BTs kulturpodkast Republikken tenkt å markere noe av det vi går glipp av denne våren.

I første sending skal vi til Musikkpaviljongen og 950-åringen Bergen, der vi møter musiker og litteraturformidler Marie Amdam og forfatter Gunnar Staalesen.

Bergen og Andeby

Amdam forklarer hvorfor hun nettopp har vært med å starte podkasten Eventyr fra Andeby, der det blir hevdet at Bergen egentlig er ganske lik Donald Ducks Andeby. Hun avslører også hva som ville vært hennes drømmefeiring av Bergens 950-årsjubileum.

Guro H. Bergesen og Kjetil K. Ullebø fra BT snakker med Gunnar Staalesen og Marie Amdam om 950-åringen Bergen. Foto: Bård Bøe

Gunnar Staalesen er slett ikke uenig i at Bergen har sterke likhetstrekk med Andeby. Han forteller på sin side om da privatdetektiv Varg Veum ble født, og hvordan det gikk forrige gang Bergen skulle feire jubileum.