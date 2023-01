230.000 fans og presidenten har besøkt Pelés likvake

Pelés likvake er over. Nesten en kvart million har vært innom stadion til den tidligere klubben til det brasilianske fotballikonet.

Kisten med Pelé har blitt besøkt av over 27.000 mennesker.

NTB

Santos opplyser at over 230.000 hadde møtt opp for et siste farvel. Brasils president Lula da Silva var blant dem som var til stede. Pelé døde 82 år gammel sist uke etter lengre tids kreftsykdom.

Inne på stadion omfavnet presidenten Pelés sønn Edinho og kone Marcia Aoki. Pelés familie og presidenten tok sammen del i en bønn. Lula da Silva ble søndag tatt i ed som president. Han har allerede hatt en periode som president i Brasil mellom 2003 og 2010.

Også Fifa-president Gianni Infantino har også vært på plass for å ta et siste farvel. Infantino har blitt kritisert i etterkant av sitt besøk da han tok en selfie ved kisten.

Likvaken åpnet klokken 10 brasiliansk tid mandag og var åpen i 24 timer. Natt til tirsdag var det også sang og hyllest på stadionet som kalles Vila Belmiro. Etter likvaken ble Pelés kiste flyttet fra arenaen og ble tatt med gjennom en prosesjon i byens gater før begravelsen finner sted.

Pelé regnes som en av historiens beste fotballspillere og er den eneste som har vunnet VM tre ganger.

Pelé skal stedes til hvile i familiens egen grav i Santos.