Alec Baldwin tiltalt for «Rust»-skyting

Påtalemyndigheten i New Mexico har tiltalt Alec Baldwin for skytingen på settet til filmen «Rust», der filmfotograf Halyna Hutchins mistet livet.

Skuespiller Alec Baldwin.

NTB-AP

I forrige uke kunngjorde statsadvokat Mary Carmack-Altwies at etterforskningen var avsluttet og at det var grunnlag for å straffeforfølge Baldwin.

Også Hannah Gutierrez-Reed, som var våpenansvarlig på filmen, er tiltalt.

Hutchins var kamerasjef under innspillingen av westernfilmen «Rust» i New Mexico og døde da hun ble truffet av en kule som Baldwin avfyrte fra et rekvisittvåpen.