Opprørende og aktuell thriller fra Iran

«Holy Spider» kombinerer politisk relevans og intens spenning.

For rollen som journalisten Rahimi ble Zar Amir-Ebrahimi belønnet med prisen for beste skuespiller i Cannes.

Britt Sørensen Filmanmelder

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

«Holy Spider»

Regi: Ali Abassi

Land: Danmark

Vises under BIFF: 21.10, 24.10, 25.10

Premiere: 25. november

Betimelig nok kommer Ali Abassis film på kino mens verden rystes av 22 år gamle Jina (Masha) Aminis dødsfall i det iranske moralpolitiets varetekt. Utfallet av de massive og dødelige opptøyene i Iran er usikre. «Holy Spider» peker på noen av strukturene som gjør landet så undertrykkende og farlig for kvinner.

Filmen tar utgangspunkt i virkelige hendelser som skjedde i Mashhad, landets nest største by og samtidig en av sjiittenes helligste byer og det viktigste pilegrimsmålet i Iran. Mellom 2000 og 2001 skjedde det her en rekke drap på kvinner som prostituerte seg. Som i alle filmer basert på sanne historier vil jeg tro at Abassi har tatt noen kunstneriske friheter. Det hindrer ikke filmen i å bli særdeles opprørende og virkelighetstro, samtidig som den er en veldreid og intenst spennende thriller.

«Holy Spider» er Danmarks kandidat til Oscar 2023.

«Holy Spider» er ingen tradisjonell hvem-gjorde-det-thriller. Vi får tidlig vite hvem seriemorderen er, og at han, Saeed, primært drives av en dypt religiøs overbevisning om at det er oppgaven hans å rense den hellige byen for akkurat disse «synderne». Mehdi Bajestani tegner et uhyggelig og fascinerende portrett av ham og livet han lever. Dette er i det hele tatt en til fingerspissene velspilt film, der særlig Zar Amir-Ebrahimi gjør inntrykk som den sterke og viljesterke Rahimi.

Rahimi er journalisten som kommer til Mashhad fra Teheran for å dekke saken. Det vil si: hun vil gå den grundigere etter i sømmene, frustrert og forundret over at politiet, etter til da ni drap, ennå ikke har et eneste spor å gå etter. Ligger det noe mer bak deres tilsynelatende famling i blinde? Dekkes drapsmannen av noen i systemet, og i tilfelle hvem? Inngår han i noen slags sammensvergelse, og i så fall mellom hvem? Rahimis forsett bringer henne så dypt ned i materien at hun havner i livsfare selv.

Journalistene Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi) og Sharifi (Arash Ashtiani) på vei til stedet der et av ofrene for seriemorderen er funnet.

Av og til minner «Holy Spider» meg om David Finchers uforglemmelige «Zodiac» (2007). Det handler litt om stemningen, litt om den nærgående realismen, litt om hvordan drapsmannen også her kontakter noen etter hvert drap. Her er det ikke politiet han kontakter, han ringer journalisten Sharifi (Arash Ashtiani); Rahimis samarbeidspartner. Av og til minner den meg om Ana Lily Amirpours gåtefulle «A Girl Walks Home At Night» (2014). Det er riktig nok en vampyrfilm, men det er unektelig noe vampyraktig ved Saeeds ugjerninger. Men også her handler det om stemningen, de mørke gatene i det spøkelsesaktige strøket kvinnene, også Rahimi, beveger seg i, og den dødelige ensomheten i kroppene til kvinnene som selger seg her.

«Holy Spider» skildrer på nærgående og urovekkende vis en rekke drap på kvinner.

Det er en ensomhet som også reflekteres i de etterlattes fortellinger om døtrene som ble drept. Her er det som om Abassi setter seg fore å reetablere menneskeligheten deres, noe han også gjør i en liten scene der en av kvinnene, medtatt av at kunden har gjort sitt, tusker til seg en ørliten klatt velduftende håndkrem. Det står i kontrast til den nærgående skildringen av drapene, men nettopp derfor fungerer det; som en påminnelse om at det var liv som ble tatt.

Mehdi Bajestani spiller seriemorderen Saeed, her i samtale med sønnen Ali (Mesbah Taleb).

Dansk-iranske Ali Abassi gjorde seg sterkt bemerket med oscarnominerte «Grensen» (2018), som stiller grunnleggende spørsmål ved oss selv og vårt forhold til «de andre». Denne gangen bruker han thrillerformatet til en nådeløs beskrivelse av forholdene i Iran generelt til forholdene kvinner lever under spesielt. Det handler om korrupsjon og religion, om umyndiggjøring av ugifte kvinner via gjennomgripende dobbeltmoral og religiøs og seksuell undertrykkelse til strukturell kvinneforakt og kvinneforakt med døden til følge. Et av filmens mest uhyggelige aspekter, er måten den viser hvordan denne kvinneforakten føres videre til neste generasjon menn. I så måte, og generelt, er det ingen katarsis i vente her, ingen rettferdighet som skjer fyllest. Bare en historie som i en eller annen form vil gjenta seg og gjenta seg.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på