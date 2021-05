Drømmemåltid. Her stemmer alt.

Teaterforestillingen «Min middag med André» består kun av smarte valg.

Nærmest en genistrek å flytte forestillingen til Hotel Terminus. Her sitter altså ikke publikum på rekker, men blir plassert på bord med hvite duker, skriver BTs anmelder. Foto: Rune Sævig

Fakta «Min middag med André» Manus: Wallace Shawn, André Gregory Oversettelse: av Ola E. Bø Regi: Miriam Prestøy Lie Scenografi og kostyme: Olav Myrtvedt Med: Morten Espeland, Huy Le Vo, Reidun Melvær Berge og Helge Lilletvedt (piano). Det Vestnorske Teateret, Terminus Whiskeybaren. Les mer

For det første er det en veldig god tanke å ta den underlige og morsomme kultfilmen «Min middag med André» fra 1981 til scenen. Filmen handler om de to gamle vennene Wallace Shawn og André Gregory som møtes til en to timers middag for å fyre, snakke om livet, filosofi, hva som er ekte og selve teateret. Og hvor er det mer naturlig å namedroppe typer som Grotowski og Stanislavski enn nettopp på en scene. Det at teaterets mening blir diskutert så mye nettopp i en teaterforestilling gir dessuten grobunn for mye humor.

For det andre er det nærmest en genistrek å flytte det til Whiskeybaren på Hotell Terminus og la publikum selv bli en naturlig del av middagen. Her sitter altså ikke publikum på rekker, men blir plassert på bord med hvite duker. Publikum drikker vin og spiser mat og utgjør dermed en perfekt scenografi rundt bordet til den middagen vi alle har kommet for å se. Rommet er nydelig. Tidløst, elegant, lett lyssatt og bardisken og dørene i rommet blir også en helt naturlig del av forestillingen. Også hotellets ekte gjester som går frem og tilbake i resepsjonen.

Krokstadelvas store sønn Huy Le Vo spiller Wallace Shawn. Han er også en slags forteller i historien. Han kommer nervøs inn i baren og beskriver hvor vi befinner oss. Vi er i New York og det er 1980-tallet. Stemningen og det fortellertekniske ligger tett opp til originalen. Wallace venter i baren til kveldens virkelig hovedperson André, spilt av Morten Espeland, kommer inn. Deretter setter de seg på et bord på en liten opphøyning foran oss. Reidun Melvær Berge spiller den klossete servitøren som leverer rikelig med både mat og drikke til den hyperkulturelle duoen.

Forestillingen er ordrik og den eneste bærebjelken er de to mennenes samtale. Litt Seinfeld og litt Pinter. Det går i mye kultur, og litt klasse. Det hele akkompagneres av Helge Lilletvedts kledelige tilbaketrukne pianospill.

André er en mann av de store ord. Og han snakker omtrent ustoppelig. Opptatt av åndelighet, meditasjon, meningen med livet og følelsen av å komme til kort. Wallace på sin side kan finne glede i en kopp kaffe, selv om han har økonomiske utfordringer.

Innledningsvis er det Wallace som stiller små spørsmål for å føre samtalen videre, mens André bare legger ut. Dynamikken endrer seg underveis – takket være livets magiske smøreolje; alkohol.

Mange har kalt den danske filmen og Oscar-vinneren «Et glass til» en «hyllest til alkoholen». En sprø påstand all den tid barn lider, familier går i oppløsning og noen faktisk dauer i filmen – utelukkende på grunn av alkoholen. Dette derimot! Dette er en hyllest til alkoholen! Det er fantastisk å se hvordan samtalen endrer seg (til det bedre) i takt med vinflaskene som blir tomme.

Hvordan maktbalansen endres og hvordan de snakker om viktigere ting. Hvordan rusen får hjertet til å åpne seg og viser hvordan fyllerøret har sin verdi og funksjon. Hvordan promillen knytter de to mennene sammen. Begge skuespillerne er som hånd i hanske i rollene sine og interessen og kjærligheten til materialet smitter over på publikum.

Spesielt Espeland er strålende i rollen som «full mann». Jeg blir sittende og undre på om han faktisk er dritings, men er flink til å ta seg sammen og spille skuespill, eller er landets beste skuespiller til å late som han er full. Det er så detaljert og troverdig. Aldri overdrevet.

Min middag med André er gjennomsyret av godt samspill, original dialog og en perfekt innpakning.

Det Vestnorske Teateret har vært flinke til å tilpasse seg pandemiens begrensninger og med et åpenbart ønske å holde hjulene i gang så mye de kan, der de har testet ut nye former for scenetekst og mindre formater.

«Min middag med André» skriver seg inn i rekken der nytenkning, blant annet omkring sted og rom, gir en helt spesiell og tilpasset teateropplevelse.