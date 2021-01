Hun har i over 40 år løftet frem oversette kvinner

Da Elisabeth Aasen i 1971 var nyansatt lektor, åpnet hun norskboken for å se etter kvinnelige forfattere. Hun fikk sjokk.

I sitt 85 år skriver Aasen fremdeles bøker. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Anne Buset Vassbotn

– Himmel og hav, her er jo ingen kvinnelige forfattere! tenkte kvinnen som akkurat hadde begynte å jobbe på Tanks gymnas.

Pensumboken het «Vår litterære arv», men i løpet av bokens 300 sider møtte man bare én kvinnelig forfatter. Det var den svenske nobelprisvinneren Selma Lagerlöf, som var viet to sider.

Det var da hun begynte arbeidet med å dokumentere bredden av kvinnelige forfattere i skolens norskpensum.

Fra huset sitt i Fjellveien ser forfatter Elisabeth Aasen ut over sentrum i Bergen. Byen der en av hennes favorittforfattere, Amalie Skram, i sin tid var en del av bybildet.

I 40 år har Elisabeth Aasen jobbet med å finne kvinnene litteraturhistorien glemte. Det har gjort henne til en markant sakprosaforfatter. Aasen fikk blant annet hedersprisen under Brageprisen i 2016.

Bergensforfatter Elisabeth Aasen har vært engasjert i Bergen Kvinnesaksforening og Det Nyttige Selskab og har sittet i styrer for DNS og Festspillene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hvor mange kvinneskjebner hun har skrevet om, er ikke enkelt å tallfeste. Mest kjent er Aasen for verket i seks bind om skrivende europeiske kvinner fra middelalderen til 1800- tallet.

Interessen for litteratur har hun hatt med seg siden barndommen. Hennes spesielle interesse for kvinnelige forfattere har vært et livslangt prosjekt.

Fakta Elisabeth Kjørsvik Aasen Alder: 85 år

Yrke: Faglitterær forfatter. Tidligere lektor i Bergen i norsk, fransk og litteraturvitenskap.

Sivilstand: Gift med Gunnar Skirbekk, filosof, to sønner.

Studerte ved Universitetet i Bergen.

Ble politisk aktiv i bystyret for SV etter «kvinnekuppet» i 1971.

I 2016 ble hun tildelt Brageprisens hederspris. Les mer

Fikk kritikk for artikkel

Som nyansatt lektor på Tanks brukte hun juleferien til å telle kvinnelige forfattere i norske lærebøker. Hun oppdaget at det var fra 4 til 16 prosent kvinnelige forfattere.

Hun sendte en artikkel til tidsskriftet «Norsklæreren» der hun beskrev funnet.

– Jeg fikk masse pepper for artikkelen, sier Aasen.

– Mange av kommentarene var helt håpløse, blant annet: «Tenk nå har kvinnene begynt å lære prosentregning, hehe», sier hun.

Det var klart for Aasen at kvinnelige forfattere måtte inn på pensum. Det var en av grunnene til at hun begynte å skrive selv.

Gjennom fagbokforfatterskapet sitt har Aasen bidratt til at det nå kan finnes flere kvinner på pensum, som Elise Aubert, Marie Colban, Camilla Collett og Karen Sundt.

Bryr seg mindre om forfatterens kjønn

Situasjonen for kvinnelige forfattere i dag ser hun langt lysere på.

– Uten å ha forsket på det, tror jeg vi er kommet dit at dagens lesere vi legge mindre vekt på om forfatteren er kvinne eller mann. Ferrante-suksessen er et eksempel på det. På hjemmebane kan vi være stolte av andelen kvinnelige forfattere, sier hun.

Tre favoritt-kvinner

– Hvis du skal velge tre kvinner du vil fremheve som spesielle for deg. Hvem velger du?

Etter en tenkepause, svarer hun Camilla Collett, pionérkvinnen som så kvinners innestengte liv og som enke skrev sin berømte roman «Amtmandens døtre». Og så er det Amalie Skram med sitt blikk på fattigdom og ulikheter og som trakk det inn i bøkene sine, sier Aasen.

– Den tredje er Hildegard, 1100-tallets geniale kvinne som kastet seg over medisin og naturvitenskap, både i teori og praksis, som styrte et stort kloster og foretok prekenreiser. En lærd kvinne med et utrolig tidsperspektiv. Takket være bøkenes verden kan vi gå tusen år tilbake og bli «kjent» med henne.

Amalie Skram-selskapet i Bergen har i over 25 år delt ut en pris til en kvinnelig forfatter.

– I disse årene har det ikke vært noe problem å finne kandidater – tvert imot, det er mange som fortjener prisen. Dagens kvinnelige forfattere har sterke skuldre å stå på.

– Hva tror du er grunnen til at så mange kvinner fortsatt leser Amalie Skram og kjenner seg igjen i bøkene hennes?

– Personene engasjerer leserne, og hun tegner et godt bybilde av Bergen, av folk både i byen og på det harde strilelandet, sier Aasen.

Ikke overraskende trekker Aasen frem «Hellemyrsfolket» – som blant annet er kjent for sin direkte og sterke beskrivelse av fødsel.

– Skram er så mangfoldig. Den salteste sjømannsromanen i norsk litteratur, «To venner», er skrevet av en kvinne som selv har vært med på sjøreisen, sier hun.

Skikkelig sporhund

Vanligvis bruker Elisabeth Aasen rundt to år på å ferdigstille en bok. Fra sine faste skrivesteder i Bergen, Oslo og i Frankrike har hun, særlig etter at hun ble statsstipendiat, produsert bøker som omtaler kvinnelige kulturpersonligheter. Bak hver enkelt bok ligger der et nitid arbeid, med lesing av litteratur og søk etter kilder i inn- og utland.

Av fagfolk blir hun karakterisert som etterrettelig og en skikkelig sporhund.

I 40 år har hun jobbet trofast og målbevisst med sitt prosjekt: Å finne kvinnene litteraturhistorien glemte. Hun er kjent for praktverket i seks bind om skrivende kvinner frå middelalderen til 1800-tallet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– «At du gidder å lese om alle disse kvinnene», er det noen som har sagt til meg, sier Aasen med et lite skuldertrekk.

For Elisabeth Aasen har det ikke vært nok bare å høre og lese om stedene der «kvinnene hennes» har bodd. Hun ville se stedene selv. Det har ført henne på dannelsesreiser til lærde kvinner rundt i Europa.

– Hvilken av bøkene dine synes du at ungdommen bør lese?

– Faglitteratur blir nok kjedelig for mange unge, men det hadde vært hyggelig om noen var interessert i historie og leste litt i «Driftige damer» og «1800-tallets kvinner – på vei til stemmerett». Det var en viktig kampsak i mange år.

Passet på sin historie

Det siste pandemiåret har ikke plaget forfatteren nevneverdig.

– Jeg er privilegert, har arbeidsrom, god plass, tilgang til veier ute. Med et årelangt Oslo-prosjekt er det viktig å kunne være en del i Oslo.

– Sakprosa-forfattere bruker virkeligheten, jeg skriver om Vika, en glemt bydel. Alle kjenner dagens Aker Brygge, men at det var en lutfattig bydel der det bodde mange mennesker i ulike sosiale lag, vet man ikke. En dyster historie som jeg må lese meg til og en krigshistorie som var min barndom.

Til tross for privilegier, har pandemien tæret på både konsentrasjon og energi. Men nå lysner det, tror forfatteren.

– Akkurat nå ser jeg ut på et strålende Bergen. Vågen, sjøen - landets vakreste by.