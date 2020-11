Kvinner dominerer når Kode storhandler kunst: – Betyr enormt mye

På bare én måned har museet handlet kunst for to millioner kroner. Over 80 prosent er fra kvinnelige kunstnere.

– Å bli kjøpt inn av Kode betyr enormt mye for kunstnerne. Det utgjør et stort hopp i karrierene deres, sier Heidi Jæger, sjef for galleriet Kunstgarasjen. Foto: Eirik Brekke