Rekstensamlingen er solgt: – Når det kommer til kultur, kan vi ikke tenke så mye på penger Eiendomsinvestor fra Bergen sikrer seg rederens museum på Fjøsanger.

Per Gunnar Strømberg Rasmussen sitter komfortabelt i Hilmar Rekstens gamle kontormøbler på Fjøsanger. I Rekstensamlingene står det meste fra skipsrederens gamle kontor, slik det gjorde da Reksten styrte et av verdens største rederi på 1970-tallet – fra kontorbygget like nedenfor.