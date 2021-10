– Uendelig tragisk, sier operasjef. Nå sendes 28 gjester ut av landet.

Lørdag skulle BNO ha premiere på «Rusalka». I stedet er alle forestillingene avlyst, og alle medvirkende sendes hjem.

Svenske Malin Byström har rollen som skognymfen i «Rusalka». Amerikanske Brendan Gunnel spiller hennes store kjærlighet, prinsen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Det var ikke slik det skulle gå, sier Eivind Gullberg Jensen.

Sjefen i Bergen Nasjonale Opera kikker ned i Grieghallens nesten tomme orkestergrav.

– Her skulle vi ha hatt vårt kjære Bergen Filharmoniske Orkester. I stedet blir det musikk med vår egen pianist, sier Gullberg Jensen.

– Uendelig tragisk, sier BNO-dirigent Eivind Gullberg Jensen om de kansellerte forestillingene.

Første på to år

– Det skulle ha blitt den første operaoppsettingen spilt for fullt hus i Bergen på to år. Vi håpet på en fullsatt sal her på lørdag, sier operasjefen og dirigenten.

– Hvordan føles det å trekke i håndbremsen, like før premieren skulle skje?

– Det er uendelig tragisk, sier han.

– Sorgprosessen begynte for et par uker siden. Vi måtte innse at det så mørkt ut, men vi jobbet videre med håp om en løsning. Etter hvert ble generalprøven i dag målet, sier Gullberg Jensen.

– Resultatet har blitt overraskende bra, med tanke på at vi har jobbet med noe som vi ikke egentlig trodde skulle nå publikum. Det har preget alle.

Les også Operaen risikerer å tape 14 millioner på streiken

Orkester i streik

Meglingen i kulturstreiken førte ikke frem. Dermed er Harmonien fremdeles er i streik, og uten orkesteret kan ikke BFO gjennomføre Dvořáks opera «Rusalka». 28 av de totalt rundt 100 menneskene som er involvert i oppsetningen, er internasjonale operasangere, korister, regissører og scenografer.

– Det har vært snakket ti språk på prøvene, og åtte nasjonaliteter er involvert, sier Gullberg Jensen.

– Det har vært litt tøffe prøveperioder. Alle har gått med streikespøkelset over seg, og lurt på om det blir forestillinger, sier Gullberg Jensen.

– De fleste av dem reiser rundt og lever av å synge opera. Mesteparten har vært kansellert på grunn av korona rundt i verden. Så kommer de til trygge, gode Bergen og tror de skal få synge igjen. Så kommer de inn i den lengste kulturstreiken i manns minne. Det har vært veldig vanskelig å forklare motivasjonen for streiken, og hva som skjer, sier han.

Nå er alle fire oppsetninger avlyst, og de innleide hjelperne på vei hjem.

– Vi betaler de tilreisende gjestene 75 prosent av lønnen, slik at de ikke reiser tomhendt hjem.

750 elever fra syv ulike bergensskoler var de eneste som fikk se «Rusalka» denne høsten.

Uvanlig publikum

Helt uten publikum blir «Rusalka» ikke. 750 skoleelever fra sju ulike barne- og ungdomsskoler i Bergen er på vei inn dørene. Elevene er fra femte til tiende klasse, og kommer fra skolene Tertnes, Olsvik, Møhlenpris, Lyshovden, Paradis, Sædalen og Skeie.

I et samarbeid mellom BNO og Den kulturelle skolesekken har de lært om opera, og det hele skal toppes med generalprøven.

Snart er Grieghallen halvfull av unge mennesker, klare for tre akter om skognymfen Rusalka, som en måneskinnsnatt forelsker seg i en prins av kjøtt og blod.

Dvořáks opera «Rusalka» handler om en skognymfe som forelsker seg i en prins av kjøtt og blod.

– Utrolig sørgelig

Et par timer senere er Grieghallen tom, og «Rusalka»s korte karriere i Bergen over. I en garderobe bak scenen sitter forestillingens hovedperson, den svenske operastjernen Malin Byström. Passet hennes ligger på en kommode. Snart skal Byström dra hjem til Stockholm.

– Jeg kan nesten ikke si hvordan det kjennes. Jeg er bare helt tom, sier Malin Byström.

– Vi har øvet i fem uker, og dette har ligget over oss hele tiden. Det har vært slitsomt, utrolig sørgelig. Mange av oss har ikke jobbet på lenge. Det er helt uvirkelig. Det er stor sorg, sier den svenske sopranen.

Til tross for usikkerheten, sier Byström at hun har likt seg godt i Bergen.

– Det har vært utrolig fint! Vi har hatt gode øvinger, og så har det vært fint å gå i fjellene og oppleve luften der. Det har gitt meg energi.

– Ensemblet vårt har jo ingenting med streiken å gjøre, sier Byström, som om ikke annet får god tid til å forberede seg til neste oppdrag, på selveste La Scala i Milano.

Les også Dansekunstner og koreograf Kjersti Alveberg er død

Taper 750.000 kr

Bak i Grieghallens mange ganger møter vi Olaf Mackenzie, direktør i BNO.

– Vi har budsjettert med 1,5 millioner kroner i budsjettinntekter. Halvparten skulle gå til oss, halvparten til Harmonien. I dag har vi refundert alle solgte billetter til publikum.

– Taper dere mye penger?

– Vi har brukt penger, men vi taper dem ikke. Vi har et mål om å ta opp igjen forestillingen i 2023, sier Mackenzie.

– Vi kan ikke la så mye arbeid gå tapt. Sannsynligvis får vi tilbake alle solistene våren 2023, sier Eivind Gullberg Jensen.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

Som håper at streiken i hvert fall er over til mars, da Bergen Nasjonale Opera skal sette opp neste forestilling, «Den glade enke 2.0».