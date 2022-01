Prinsesse Ingrid Alexandra: – Er klar for dronningrollen

Norges arveprinsesse Ingrid Alexandra, som i dag fyller 18 år, sier hun er takknemlig for den muligheten hun har og at hun er klar for rollen som venter.

Prinsesse Ingrid Alexandra besøkte torsdag statsminister Jonas Gahr Støre på Statsministerens kontor, og fikk en orientering om arbeidet i regjeringen og departementene. Besøket skjedde i forbindelse med prinsessens myndighetsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Publisert Nå nettopp

Kronprinsessen er den første kvinnelige tronarvingen som er født i Norge.

– Jeg er veldig takknemlig for den muligheten jeg har, og tenker at jeg kan gjøre veldig mye med det. Man kan selvfølgelig drømme seg bort og undre seg på hvordan et helt annet liv hadde vært. Det gjør jo jeg også. Men det er ikke det livet jeg lever, så det er vanskelig å forestille seg å ikke være i den rollen jeg er i, sier prinsessen i et intervju med NRK.

Prinsessen går i 2. klasse på Elvebakken videregående skole i Oslo. Hun er en aktiv jente som liker sport, trening og vannsport, ifølge hennes offisielle biografi.

Selv om Ingrid Alexandra nå fyller 18 år, vil hun antakelig ha en litt tilbaketrukket rolle også de neste årene. De nærmeste årene vil hennes viktigste oppgave være å konsentrere seg om utdanningen, heter det i Slottets biografi.

– Jeg er jo fortsatt ung, og det er lenge til jeg skal bli dronning ... Så det ligger litt i kortene at jeg har tenkt å gjøre det, sier hun.