Slik er stemningen på Vill Vill Vest akkurat nå

Etter snart 74 konserter på tre dager, er publikum fortsatt sultne på mer.

Victoria har 34 sitteplasser denne kvelden. Det er rift om hver eneste en.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Over tre dager arrangerer Vill Vill Vest-festivalen 74 konserter, fordelt på ni scener i Bergen sentrum.

Lørdag kveld myldrer 700 publikummere fra sted til sted i duskregnet.

Michela Sala og Tapio Stensletten tester ut det nye Kulturhuset.

Ukjent destinasjon

– Vi har en plan for hvilke konserter vi skal få med oss, så får vi heller se om den holder, sier Michela Sala.

– Noen steder er fulle, men det er jo nesten en del av greien, at man ikke helt vet hvor man ender.

Hun og Tapio Stensletten venter på neste konsert på det splitter nye Kulturhuset i Vaskerelven.

– Vi var her for første gang på konsert i går, sier Stensletten.

– Vi har det bra her, ingenting å klage på.

Yngvill Nydal er godt fornøyd med Kulturhusets generalprøve.

Pangstart

En av Kulturhusets eiere og initiativtakere, Yngvill Nydal, har vært på huset hver kveld. Hun kan konkludere med suksess.

– Dette har vært en forløsning! Etter fire års planlegging, har det vært fantastisk å få en sånn pangstart som Vill Vill Vest.

Nydal forteller at Kulturhuset først har sin offisielle åpning om to uker, men at det har vært nyttig med en gjennomgang nå.

– At ikke alt er helt ferdig har folk vist stor forståelse for. Jeg er lettet og fornøyd.

Oscar Jørgensen og Hedda dalen gleder seg stort til venninnen og kjæresten Michelle Ullestad går på scenen.

Variert program

I Kong Oscars gate er det smekkfullt på lille Victoria. Det står lang kø utenfor lokalet som for anledningen har 34 koronaregulerte sitteplasser. Artisten Michelle Ullestad på scenen.

Kjæresten Oscar Jørgensen koser seg. For ham har kvelden ett tydelig fokus.

– Jeg er her for å se Michelle, og har ikke gått noen av de andre dagene. Så langt har jeg veldig greit inntrykk.

– Det har vært utrolig kjekt disse dagene på Vill Vill Vest, sier Ullestads venninne Hedda Dalen som har gått flere dager.

Hun skryter av variasjonen.

– Det er så kjekt å kunne gå fra ett rom hvor du hører på rap, til et annet hvor du hører jazz.

Har savnet konserter

I samme lokale sitter kompisene Martin Brandt-Hansen og Arild Bergstø.

– Endelig er det konserter igjen! Det er så godt at det skjer ting, det har jeg savnet, sier Bergstø.

Han like også konseptet med at man kan gå fra sted til sted.

– Hvor smart det er med tanke på korona vet jeg ikke, men festivalen er et godt tiltak.

Johanne Krohn, Pernille Grøndal og Elin Aase venter på neste konsert på Landmark.

Ikke bekymret for smitte

På Landmark finner vi en venninnegjeng som har vært med hver dag siden torsdag.

– Det er sinnssykt gøy å gå på konserter igjen, sier Elin Aase.

– Vi har sett mye forskjellig, selv om det fredag var håpløst mye kø til tider.

Pernille Grøndahl er også fornøyd med festivalen.

– Det er veldig gøy med ulike steder og konsepter. Det regner jo litt, men da er det i det minste bra at det er så varmt.

Aase sier de ikke har bekymret seg for koronasmitte.

– Man må jo vise frem vaksinepass eller en fersk negativ test for å få billett, så vi føler oss trygge. I tillegg gjelder jo vanlige smittevernregler inne på stedene.

På Kvarteret treffer BT Anniken Phillips, Embla Robertsson, Hedda Ness og Nelly Moar.

Nervepirrende å spille selv

Siste post på BTs runde er studenthuset Kvarteret. Her sitter blant andre Anniken Phillips, som selv opptrådte under konsertnavnet Naade på fredag.

– Nå koser jeg meg så mye! Enn så lenge er det enda bedre å gå på konsert, enn å spille selv. Jeg spilte bare min andre konsert noensinne, og det er så nervepirrende. Nå kan jeg nyte resten av festivalen.

Venninnen Embla Robertsson venter også på neste konsert. Enn så lenge holder de seg på Kvarteret.

– Det går greit å farte rundt, men det er litt kjipt å ikke vite om man kommer inn. Særlig når det regner.

Gjengen er likevel helt enige om at de koser seg på festival.

– Det beste med dette er bare det å kunne gå på konsert, og være ute blant folk. Dette minner om normale tider, sier Hedda Ness.