Er du mørkredd?

NRK Lyddrama satser på å revitalisere radioteateret med den ungdommelige gyseren «Revnen» i seks deler.

Episodene i «Revnen» varer rundt 30 minutter, har egen avslutning og henger ikke sammen på annet vis enn i den overnaturlige tematikken. Foto: NRK

Fakta «Revnen» Nytt hørespill på NRK Lyddrama Grøsser Manus: Robert Næss, Vegard Steiro Amundsen og Thea Svensson. Regi: Robert Næss. Lyddesign: Viljar Losnegård og Jens Mathias Falkenberg. Med: Alexandra Gjerpen, Lars Berge, Trine Wiggen, Maja Christiansen og Mathilde Thomine Storm. To episoder ligger ute. Ny episode kommer fredag 9. april. Les mer

I barndommen var det aller beste jeg visste skrekkfilmer. Lure dumsnille tanter og uopplyste foreldre til å tro at «Omen», «Poltergeist» og «Pet Sematary» faktisk passet veldig godt for en tiåring. Eller høre på påskekrim på radio i hemmelighet, livredd i sengen og uten mulighet til å innrømme at man er livredd til noen etterpå.

En ting som derimot var laget for tiåringer, og som ga en slags tilfredsstillelse til mitt spøkelsesfilmbehov, var den amerikansk/canadiske semiskrekkserien «Are You Afraid Of The Dark» på lørdager. I serien møtte vi tilsynelatende vanlige barn og ungdom, før det alltid skjedde et brudd og noe uforklarlig og unaturlig kicket inn.

Grunnen til at jeg nevner dette barndomsminnet er fordi lyddramaet «Revnen» på NRK minner både fortellerteknisk og i stemningen serien skaper om «Are You Afraid Of The Dark». Felles for de begge er hvordan hverdag og mystikk går opp i en høyere enhet – og med unge som en bevisst målgruppe. Og begge seriene klarer faktisk å skremme.

Serien «Revnen» er en del av hørespillsatsingen «Mørke fortellinger» hos NRK og oppstår i kjølvannet av nedleggelsen av Radioteatret og i mulighetene som ligger i podformatet. Satsingen har fått navnet NRK Lyddrama.

De to første episodene viser virkelig lovende takter for hvordan NRK kan dra nytte av folks nye fleksible lyttevaner og teater på radio – for det er jo strengt tatt det det er, selv om de nå har byttet navn til det noe mer fremoverlente ordet lyddrama og ikke bruker det karikerte ordet radioteater.

«Revnen» er et hørespill, en såkalt fiksjonpodcast i seks deler. Serien skal stake ut kursen for teater på radio som tar sikte på en mer naturlig og troverdig spillestil. To episoder ligger på nett, og hver fredag fremover slippes en ny. NRK skal etter planen produsere tre til fire serier i året, som nettopp sikter seg mot de konsentrerte yngre podlytterne, de som kanskje knapt har opplevd lineære lytteopplevelser – for ikke å si radioteater.

Episodene i «Revnen» varer rundt 30 minutter, har egen avslutning og henger ikke sammen på annet vis enn i den overnaturlige tematikken.

Det er unge hovedroller, med ungdommelige problemer med kjærester og hybler. Men her er både hybelen og typen noen hakk sprøere enn gjennomsnittet. Serien heter altså «Revnen», men kunne også hett, om enn noen mindre subtilt: Portalen. For det er nettopp overgangen mellom ulike verdener, de levende og døde og det lyse og mørke, som tematiseres.

Selv om tematikken er overnaturlige fenomener, bestreber de å ha en naturlig spillestil og avslappet dialog. Fortellingene er enkle og med få personer, språket er også moderne og det er et veldig oversiktlig typegalleri. Sobre, men forseggjorte og virkningsfulle lydkulisser bygger opp spenningen og stemningen.

Skuespillerne Alexandra Gjerpen og Lars Berge passer perfekt i rollene som det unge paret i episode 1. Det er lite deklamatorisk og storslått i dialogen, men legger seg heller opp mot unges dagligtale.

Historiene er bygd opp rundt klassiske grøssergrep der historiens mørke er dømt til å gjenta seg, og lytteren forstår mer enn hovedpersonen selv. Hørespillet er stramt komponert og holder hardt på lytteren.

Når filmene ble for skumle da jeg var liten, holdt jeg meg forsiktig for ørene så bare litt lyd lekket inn i øret. Det meste av det ekle ligger jo faktisk i lyden og man skvetter ikke uten lydeffektene. Når det er kun lyd igjen er dette selvsagt umulig, og det hjelper jo heller ikke å se vekk siden bildene er i hodet. Dette er en fordel «Revnen» vet å dra nytte av.

Fortellingene har en intensitet som etterlater lytteren svett i hendene og med et ønske om å høre mer. Teater på radio fungerer skremmende godt.

Anmelderen har hørt to av seks episoder.