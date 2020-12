Jeg er overrasket og skuffet over anmeldelsen

At stykket var «tamt» stemmer absolutt ikke.

Familiemusikalen «Mormor og de 8 ungene» spilles fortiden på Fyllingsdalen teater. Innsender er uenig med BTs anmelder. Foto: Ørjan Deisz

Aase Gunn Mjaatvedt, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Jeg var på Fyllingsdalen teater på lørdag med mine barnebarn og var heldig som fikk overvære en forestilling med kun 20 publikummere i salen: «Mormor og de 8 ungene».

Jeg gikk derfra med en fryd inni meg, og følte jeg hadde vært utrolig heldig som fikk oppleve dette.

Vi fikk vi oppleve en skikkelig koselig og morsom forestilling, og jeg ble så glad og opprømt over den gleden og varmen som utspant seg på scenen. Skuespillerne ga av seg selv og fikk oss til å føle at verden utenfor med isolasjon og koronafrykt ikke eksisterte.

Da jeg leste anmeldelsen i BT av stykket, må jeg si at jeg ble overrasket og skuffet. Overskriften «Trivelig, men tamt» er ikke noe som stemmer med min opplevelse. Denne forestillingen var absolutt ikke tam! Stemningen i salen, med stadig applaus, tydet på at alle som var der var begeistret.

Når man leser hele anmeldelsen, virker det som om Charlotte Myrbråten faktisk har mye positivt å si om opplevelsen, så hvorfor da lage en fet overskrift der hun trekker det ned? Overskrifter er som kjent det som tiltrekker lesernes oppmerksomhet.

Les også I flotte, nyoppussede lokaler og med en frisk stå på-vilje kjører Fyllingsdalen Teater høstens forestilling «Mormor og de åtte ungene» for 20 publikummere.

Tenk hvor mye det betyr for barna på scenen som virkelig sto på med all mulig energi og glede, som ble formidlet på en kjempeflott måte.

Jeg synes bt skal tenke seg godt om før de formidler negativ kritikk til forestillinger der barn deltar.

Jeg er opptatt av at BT's lesere skal få et nyansert bilde av Fyllingsdalen teaters «Mormor og de 8 ungene», og derfor skriver jeg dette innlegget. Teaterstykket fortjener all mulig ros!