STARTET MED RAP: Låtskriver og musiker Didrik Thulin startet som rapper, men forteller at det ikke akkurat er det beste han har gjort. – Da jeg startet med popmusikk hadde jeg også en latterlig oppfatning av hva det gikk ut på. Heldigvis har jeg lært mye siden, sier låtskriveren. FOTO: Adrian B. Søgnen

Drar til Los Angeles for å skrive hitlåter

Didrik Thulin tror Fana-artistene Alan Walker og Kygo har gjort det lettere for norske musikere å bli tatt seriøst. Nå skal han skrive låter for et av de største EDM-plateselskapene i USA.