To tredjedeler av vikingskatten er funne, melder Universitetsmuseet på Facebook. To menn er varetektsfengsla i samband med saka.

– Så bra! Vi har visst at dei hadde funne noko, men vi måtte vere forsiktige med å seie noko. Dette er så gledeg. For oss betyr dette utruleg mykje, seier fagdirektør ved Universitetsmuseet, Henrik von Achen.

To menn blei i dag vareteksfengsla for å ha utført museumsbrekket i august. Fengslingsmøta gjekk for lukka dører.

Den første av dei to mennene er i starten av 40-åra, tidlegare straffedømd og uføretrygda. Aktor bad om fire veker varetektsfengsling, medan mannen sjølv bad om å bli sett fri.

– Min klient vedgår delvis straffskuld. Politiet fekk medhald i fire vekers varetektsfengsling, med to veker i isolasjon. Han har tatt betenkningstid når det gjeld anking av dommen, seier forsvarar Tore Johan Sørland.

– Dette betyr mykje for oss

Under pressekonferansen på politihuset torsdag ettermiddag blei det avklart at også den andre mannen blir fengsla.

Måndag 14. august blei tjuveriet oppdaga. Tjuvane klatra sju etasjar opp eit stillas som var oppført rundt tårnet på museet, viste politiet sine undersøkingar.

Deretter knuste dei eit vindauge, braut seg inn i magasina og stakk av med fleire hundre gjenstandar frå vikingtida.

– Dette betyr mykje for oss, fordi det betyr for dei stadane gjenstande kjem frå. Det viktigaste er å få mest mogeleg igjen. Eg er så glad for det som er funne, men frameleis fortvila over det som manglar. Vi håpar etterforskinga vil føre til at resten også tilbake, seier von Achen.

Det var BA som først omtalte arrestasjonane.

Kan kome fleire arrestasjonar

Etter det BT erfarer blei mannen arrestert på tysdag. Politiet skal ha også ha funne fleire gjenstandar som stammar frå tjuveriet, ifølgje BA.

Politiadvokat Linn Revheim seier at det kan vere aktuelt med fleire arrestasjonar i saka.

Ho ville ikkje kalle arrestasjonane for eit gjennombrot, men eit framskritt.

– Det er i alle fall blitt gjort arrestasjonar, så ein viss progresjon i saka kan ein kalle det, seier politiadvokaten.

Politiet

Den andre mannen som er sikta sette seg også imot varetektsfengsling. Forsvarar Richard von der Fehr ville ikkje opplyse om korleis han stilte seg til siktinga.

Årsaka til at møta går for lukka dører er at politiet fryktar bevis skal bli øydelagt i saka. Dei er også redde for at opne dører skal gå ut over den vidare etterforskinga.

Adrian Nyhammer Olsen

Rune Meyer Berentsen

– Håpar vi får gjenstandane tilbake

Universitetsmuseet er svært letta over at det no er framgang i saka.

– Eg fekk vite det for rundt eit minutt sidan. Dette er veldig bra, fortel fagdirektør, Henrik von Achen.

– Den umiddelbare reaksjonen er at vi håpar og trur dette vil hjelpe oss med å få gjenstandane tilbake. Det er det aller viktigaste for oss, seier han.

Han har ikkje vore i kontakt med politiet, og har ikkje fått noko anna informasjon enn det som står i avisene.

– Dette viser at politiet har gjort ein god jobb i denne saka. No er berre spent på om dei har funne alle gjenstandane også, fortel von Achen.

Geir Martin Strande

– Eg ropte hurra!

Også formidlingsleiar ved museet, Kari Årrestad, er svært spent på kva politiet har funne ut. Torsdag ettermiddag sat ho på politihuset og venta utolmodig på pressekonferansen etter fengslingsmøta.

– Då eg fekk vite at to personar var arrestert sa eg berre «hurra»! fortel ho.

Etter tjuveriet har ho ofte gått rundar rundt museet i håp om at tjuvane angra seg, og at gjenstandane skulle dukke opp igjen.

– No er eg veldig glad, men også avventande. Eg har ikkje fått noko informasjon endå, og lurer på om vi no endeleg kan få gjenstandane tilbake, fortel ho.

Universitetsmuseet

Få spor fram til no

Fleire tilsette ved museet har vore redde for at vikingskatten skulle vere tapt for alltid.

– Dersom dei stolne gjenstandane ikkje kjem til rette, er dette utan samanlikning den verste hendinga i 200 år med norsk museumshistorie, sa von Achen på UiB sine nettsider like etter tjuveriet.

Fram til no har det vore få spor i saka.

Politiet fann to DNA-profilar i samband med dei tekniske undersøkingane på åstaden, men då Kripos undersøkte dei opp mot sitt register over tidlegare straffedømde fekk dei ingen treff.

Det kom også inn ei rekke tips frå folk som hadde sett liknande gjenstandar til sals på E-bay og andre nettstader. Kvar gong blei tipsa sjekka ut av saka.

Tjuveri av kunst og kulturhistoriske gjenstandar blir nokre gongar oppdaga når tjuvane forsøkjer å selje gjenstandane, men det er uvisst om det er tilfellet i denne saka.