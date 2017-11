To menn skal vere arresterte for å ha utført tjuveriet der rundt 400 vikingskattar blei stolne frå Universitetsmuseet.

Det melder BA.

Begge blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Møtene går for lukka dører.

BA skal ha fått stadfesta at det er gjort arrestasjonar i samband med tjuveriet på Universitetsmuseet.

Tjuvane braut seg inn på Universitetsmuseet ved å klatre sju etasjar opp tårnet på museet. Deretter knuste dei eit vindauge, braut seg inn i magasina og stakk av med fleire hundre gjenstandar frå vikingtida.

Tjuveriet blei oppdaga måndag 14. august.

Politiet

Vedgår delvis straffskuld

Politiadvokat Linn Revheim vil ikkje seie noko om saka. Årsaka til at møtene går for lukka dører er at dei fryktar bevis skal bli øydelagt i saka, og omsyn tilknytt den vidare etterforskinga.

Ifølgje BA er den første som framstillast for varetektsfengsling ein mann i starten av 40-åra frå Bergen. Politiet skal ha funne fleire gjenstandar som stammar frå tjuveriet.

Revheim har bedt om fire veker varetekt for den første av dei to mennene.

– Min klient vedgår delvis straffskuld for det han er sikta for. Eg kan ikkje stadfeste at det er i samband med tjuveriet på Universitetsmuseet, men det har vore eit fengslingsmøte i dag, ja, seier forsvararen hans, Tore Johan Sørland.

Politiet opplyser at dei ikkje meir informasjon å kome med før rettsmøtene er ferdige i ettermiddag. Dei vil ikkje stadfeste at mennene er arresterte i samband med tjuveriet på museet.

Fram til no har det vore få spor i saka. Politiet fann to DNA-profilar under etterforskinga, men då Kripos undersøkte dei opp mot sitt register over tidlegare straffedømte fann dei ingen treff.

Rune Meyer Berentsen

– Håpar vi får gjenstandane tilbake

Fagdirektør ved museet, Henrik von Achen, hadde akkurat høyrt om arrestasjonane då BT ringde han.

– Eg fekk vite det for rundt eit minutt sidan gjennom pressa, fortel han på telefon frå Oslo.

– Den umiddelbare reaksjonen er at vi håpar og trur dette vil hjelpe oss med å få gjenstandane tilbake. Det er det aller viktigaste for oss, og vi håpar dette aukar sannsynet for at det vil skje, seier han.

Han har ikkje vore i kontakt med politiet, og har ikkje fått noko anna informasjon enn det som står i avisene.

– Dette viser at politiet har gjort ein god jobb i denne saka. No er berre spent på om dei har funne alle gjenstandane også, fortel von Achen.