Carte Blanche laget dans i favelaen i Brasil. – Vi ble advart om at skyteepisoder kunne skje

På torsdag vises danseforestillingen for første gang. Her er fire fine kulturforslag for helgen.

DANSERE: Carte Blanches forestilling «Nororoca» har premiere på torsdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hva: «Nororoca»

Hvor: Studio Bergen på Nøstegaten.

Når: Torsdag klokken 20.00.

Hvorfor: Veien frem mot premieren startet i favelaen Marè i byen Rio de Janeiro i Brasil.

Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans, besøkte den brasilianske danskekunstneren Lia Rodrigues, som har bygget opp «Centro de Artes da Maré», et senter for kunst midt i favelaen.

Sammen laget de en ny danseforestilling, og på torsdag kan du se «Nororoca» i Bergen for aller første gang.

Danset i slummen

Favelaen Marè er det største slumområdet i Rio de Janeiro og er hjemmet til nærmere 140.000 mennesker. Området har lenge vært under kontroll av brutale gjenger og organisert kriminalitet.

Mathias Stoltenberg og Noam Eidelman Shatil er blant de 14 danserne fra Carte Blanche som reiste dit.

– Det er et veldig fattig område, som er totalt annerledes fra hvordan det er i Norge. Vi ble advart om at skyteepisoder kunne skje, sier Stoltenberg.

PREMIEREKLAR: Noam Eidelman Shatil er en av Carte Blanches 14 dansere. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

I tillegg til å lage en ny danseforestilling, holdt Carte Blanche-danserne dansekurs for barn og unge på kunstsenteret i favelaen.

Shatil forteller at hun lot seg imponere av de mange menneskene som var involvert i organisasjonen «Redes da Maré», som blant annet har vært med å bygge opp kunstsenteret. De har også fått på plass bibliotek, skoler og andre prosjekter som kan forbedre livskvaliteten til befolkningen i Maré.

– Noen av oss var redde for å være i favelaen i starten, men jeg synes det var spennende og inspirerende. Det var veldig vakkert å se at til tross for omgivelsene, så er det et skikkelig samhold i befolkningen.

LYS: Til høyre i bildet står koreograf Lia Rodrigues og instruerer lysteknikerne om hvordan lysforholdene skal være. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Vanskelig å drive med kunst i Brasil

Rodrigues forteller at det er vanskelig å drive med kunst i Brasil. Kunstsenteret hennes, som for tiden har 350 studenter, er det eneste stedet for kunst og kultur i favelaen.

– Staten Brasil støtter ikke kunst, og vi er totalt avhengig av penger fra Europa for å drive senteret. Jeg håper dere forstår hvilket privilegium dere har i Norge. Her blir kunst respektert, forteller hun.

SAMARBEID: Det er kulturutvekslingen mellom danserne i Carte Blanche og Lia Rodrigues, som danner grunnlaget for forestillingen «Nororoca». Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Den nye danseforestillingen er inspirert av Rodrigues tidligere forestilling «Pororoca» fra 2009. Ordet pororoca stammer fra det Tupianske språket fra Sør-Amerika.

Direkte oversatt betyr ordet «stort brøl», og viser til kraftige tidevannsbølger som oppstår i elvemunningen i Amazonas når saltvann møter ferskvann, forteller Rodrigues.

– Det er det forestillingen handler om. Om hva som skjer når det ukjente møtes og hvordan de kan skape noe sammen, sier hun.

KONSERT: Rock deg inn i helgen med Romskip

ROMSKIP: I fjor sommer spilte bergensbandet på hovedscenen på Bergenfest. Foto: Eirik Brekke

Hva: Konsert

Hvor: Østre.

Når: Fredag kl. 21.00.

Hvorfor: Bergensbandet Romskip har lagt bak seg litt av et år. Etter at en konsert på Plenen ble avlyst, ble Romskip hanket inn til å spille på den største scenen under Bergenfest i fjor sommer. Den og andre konserter i ettertid har høstet gode kritikker.

Nå er de aktuell med den nye EP-en «Dagens ungdom» og skal i den anledning ha releasekonsert på Østre. BTs anmelder mener låtene er laget for at publikum skal skrike ut refrenget, og gir rockebandet seks av seks hjerter.

KLUBBKVELD: Dra på minifestival

SPILLER: Bergensrapper og DJ Simon Alejandro som står bak Jungelen, og er blant dem som spiller på Landmark førstkommende lørdag. Foto: Bård Bøe

Hva: Jungelen minifestival.

Hvor: Landmark.

Når: Fredag til søndag.

Hvorfor: Det månedlige Klubbkonseptet Jungelen har markert seg de siste årene og feirer til helgen fire år. Dette skal feires med en ny minifestival, som varer hele helgen på Landmark og Verkstedet på Kode med konserter, utstilling, filmvisninger, dans, radio og lysshow.

Størst er programmet på lørdagen, hvor det blir arrangert en rekke klubbkonserter med folk fra Bergen, Oslo, Paris, Montpellier, København og Århus.

KONSERT: Få med deg Ketil Hvoslef nye verk

BIT 20: Åpningskonserten på festivalen Borealis i 2019 ble fremført av BIT 20 Ensemble, og dirigert av Franck Ollu (arkiv). Foto: Bård Bøe

Hva: Seafloor Dawn Chorus

Hvor: Grieghallen

Når: Torsdag klokken 19.30.

Hvorfor: På torsdag har den nybakte 30-åringen, BIT20 Ensemblet, viet en konsertkveld til ulike norske komponister i Grieghallen. De spiller Fartein Valens strykekvartett fra hans studietid i Berlin, verket «Seafloor Dawn Chorus» av Kristine Tjøgersen og «Lessons in Darkness» av Eivind Buene.

Ketil Hvoslef, som nylig fylte 80 år, sa til BT i fjor sommer at han skriver like mye musikk den dag i dag, som for 50 år siden. Og det kan vise seg å stemme. Sist, men ikke minst, byr nemlig BIT20 på en urfremføring av Hvoslefs «La Scala».

Publisert: Publisert 23. januar 2020 20:06

