Kom deg ut, det er helg i luften

Bli med på en jubileumsfest eller to, møt fremtidens designere eller se gatedansen innta teaterets høyborg.

KLOVNESPRELL: Bergenske Absence Crew har holdt sammen i 20 år. Nå er danserne klare med eget stykke på DNS. byoutline DNS

Publisert 2. mai 2019 05:41







UTSTILLING: Form, farge og fremtidens designere

NYE TING OG TANKER: Fra masterutstillingen i 2013: Jorunn Rages «dialogboks». byoutline Vegar Valde

Hva: Masterutstillingen i design 2019

Hvor: Øvre hall, Møllendalsveien 61 (Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB)

Når: Fredag kl. 18–20 (åpning), lørdag og søndag kl. 12–16, mandag kl. 10–16.

Hvorfor: Fordi dette er en unik anledning til å bivåne ideene fra dem som skal forme dine fremtidige hus, hytter, møbler, bruksting, nettsider og andre greier du ennå ikke har tenkt på.

Det fine med masterutstillingen er at det er høyt under taket. Ofte finnes det kreative løsninger på de mest trivielle ting vi omgir oss med. I tillegg er dette ideenes råvareverksted. Dette er norsk design før den blir slipt, uniformert og gjort «ufarlig» av industri og merkevareprodusenter. Mye bra talent her.

Frode Bjerkestrand

KONSERT: Irsk-bergensk punkjubileum

VETERANER: Arvid Grov (med solbriller) har ledet Greenland Whalefishers gjennom 25 år med irsk festmusikk. byoutline PRESSEBILDE

Hva: Greenland Whalefishers

Hvor: Scruffy Murphy’s

Når: Torsdag kl. 21.30

Hvorfor: Moten skifter, nye sjangere kommer og går, men den irske folk-punken består. I skyggen av tanngarden til Shane MacGowan og The Pogues finnes en levende subkultur som blander rølpete rock, keltiske melodier og ivrig begertømming.

Også på denne siden av Nordsjøen står tradisjonen sterkt. I år kan faktisk bergensbandet Greenland Whalefishers se tilbake på 25 år med fløyter, fele og fyring. Frontfigur Arvid Grov har stadig den karakteristiske macgowanske snerringen i behold. Nylig slapp bandet sitt syvende studioalbum, «Based on a true story», hvor det også flørtes med livlig skapunk.

Erik Fossen

KONSERT: Jubilerer med Meat Loaf-vokalist

PAR: Patti Russo og Meat Loaf turnerte sammen i 20 år. Nå kommer hun til Bergen. byoutline PATTI-ROCKS.COM

Hva: Chris Thompson/Mads Eriksen Band

Hvor: Madam Felle

Når: Torsdag til lørdag

Hvorfor: Chris Thompson og Mads Eriksen har i 15 år inntatt Madam Felle den første helgen i mai med utallige gjesteartister, med Leo Sayer, Fish, Midge Ure, Katrina (& The Waves) og Nick Kershaw som de mest profilerte.

Det har stort sett vært stinn brakke hver kveld – ikke minst fordi Thompson selv har et batteri med kjente låter fra sin tid som frontmann i Manfred Mann’s Earth Band. Inkludert Nr. 1-slageren i USA, «Blinded By The Light».

På 15-års jubileet har Thomson og Eriksen fått med seg Patti Russo, som turnerte verden rundt med Meat Loaf fra 1993 til 2013 – som hans kvinnelige hovedvokalist.

Hun har sunget duetter på alle hans plater siden 1995 – og skrev også en USA-slager med Meat Loaf det året, «Runnin' for the Red Light (I Gotta Life)».

Russo sang i Las Vegas-oppsetningen av Queen-musikalen «We Will Rock You» og på Londons West End som hovedrollen Emeralda i musikalen «Notre Dame de Paris».

Forvent også et knippe gitartunge instrumentaler fra Mads Eriksens lange karriere.

Frank Johnsen

KONSERT: Fotball + indie = sant

FESTKLAR: Obijan, aka Jan Eivind Bertelsen, og bandet hans er klar for Hundefest lørdag. byoutline Erlend Vikene/pressebilde

Hva: Hundefest

Hvor: Statsraaden Bar

Når: Lørdag kl. 20

Hvorfor: Fotballklubben Hasunds Hund er ikke som idrettslag flest. I 20 år har kompisgjengen dyrket ballspark og indierock som likeverdige størrelser. Fotballmessig holder de seg i sjettedivisjon, men festmessig har de flere ganger snust på Eliteserien.

Lørdag markerer gjengen 20-årsjubileet med ny fest. Med seg har den en sterk trio med lokale musikere: Garasjerockerne The Hiveminds, indie-klassisistene Stay Young og lekne, funky Obijan – anført av Fjorden Baby-trommis Jan Eivind Bertelsen. Tradisjonen tro lokkes det også med sjangerkorrekte DJ-er og en overraskelse på scenen.

Erik Fossen

TEATER: Absence Crew opphever tyngdekraften

LUFTIG GJENG: Absence Crew er høyt og lavt på Store scene de neste ukene. byoutline ABSENCE CREW / PRESSEBILDE

Hva: «Circus Absence» av Absence Crew, regi av Jo Strømgren

Hvor: Den Nationale Scene, Store scene

Når: Urpremiere lørdag kl. 15. Spilles frem til 18. mai

Hvorfor: Fordi Absence Crew har skapt et spenstig og ellevilt uttrykk med base i hiphop-akrobatikk, og gjør det med humor og presisjon. Denne gangen i samarbeid med koreograf Jo Strømgren.

Konseptet er fint. Trioen Absence Crew har omskapt seg fra dødsens seriøse hiphop-akrobater til en vittig og familievennlig trupp for avansert, fysisk teater.

Denne gangen har Absence Crew skapt en fortelling fra sirkusets bakside, der hederlige artister tar et sviende oppgjør med en sleip sirkusdirektør. Bør bli severdig, litt rørende og svært gymnastisk.

Frode Bjerkestrand