Alessandra i Eurovision: – Stemningen var elektrisk

– Et skikkelig kick, sier Alessandra Mele om å stå på scenen i Eurovision-semifinalen. MGP-presidenten mener hun aldri har hatt en bedre fremføring.

Alessandra Mele var første artist på scenen.

NTB

– Det var et skikkelig kick å få sparke i gang Eurovision foran et ellevilt publikum her i Liverpool og foran millioner TV-seere der hjemme. Stemningen var elektrisk! Nå skal jeg bare kose meg med alle de andre artistene fra greenroom, uttaler Alessandra via NRKs pressekontakter.

Snart skal folket bestemme hvem som går til finalen lørdag. Nytt av året er nemlig at det kun er folkestemmer som avgjør resultatene i semifinalene. Unntaket er om stemmesystemet kollapser – da teller jurystemmene som ble avgitt mandag.

Norges Eurovision-håp Alessandra Mele på scenen i semifinalen.

Alessandra fremfører «Queen of Kings», som hun har skrevet sammen med Henning Olerud, Stanley Ferdinandez og Linda Dale.

Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben, er imponert over fremføringen.

– Hun gjorde en kjempebra jobb, leverte varene, fokusert på jobben sin og fikk startet festen på en flott måte, sier Thomassen til NTB.

– Dette er det beste jeg har sett henne. Dette kommer til å gå veien, fortsetter han.

15 land er med i første semifinale. Ti går videre, og det regnes som så godt som usannsynlig at Norge ikke er blant dem.