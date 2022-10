Låten fra 2018 tok plutselig av. Det åpner nye dører for Fana-brødrene.

– Disse greiene har sitt eget liv. Jeg skjønner det ikke, innrømmer Bård Ylvisåker.

Vegard og Bård Ylvisåker har planer både i Norge og utenlands.

Han og broren Vegard er aktuell med en ny serie, «Ylvis i Sogn», på VGTV.

Samtidig har gamle sanger fått nytt liv på sosiale medier, som gjør at de nok en gang ser utover landets grenser.

– Kan synge «The Fox» når jeg er 60

Alle husker «The Fox», som nå er sett av 1,1 milliard på Youtube, og som gjorde at Ylvis ble verdensstjerner for en stakket stund i 2013, med priser, medvirkning på kjente talkshows i USA og senere en påkostet konsertturné.

Her opptrer Ylvis med «The Fox» i Las Vegas i 2013.

For en måned siden var Ylvis plutselig på et større stadion i Japan, der de fremførte «The Fox» med hundrevis av dansere for et henrykt publikum. Og TV-stasjonene sto i kø.

Det skjedde i kjølvannet av at det japanske baseballaget Hokkaido Nippon-Ham Fighters hadde brukt «The Fox» som en maskotsang, med egen dans for de lokale cheerleaderne.

Slik så det ut i papiravisen til den største dagsavisen i Sapporo etter stuntet i forrige måned.

Ikke nok med det – sangen «You’re Fucked» fra Ylvis-serien «Stories From Norway» (2018) ble plutselig et viralt fenomen på den kinesiskeide videodelingsplattformen Tiktok.

– Jeg stoppet å telle da videoene hadde passert en halv milliard visninger. Jeg skjønner meg ikke på dette. Det er så sykt høye tall, sier Ylvisåker og ler.

Han husker godt at Japan var et av få land i Asia der «The Fox» opprinnelig ikke slo an. «Er de ikke venner med oss», tenkte brødrene den gangen.

Plutselig – etter ni år – er det fullt spetakkel.

– Den sangen lever sitt eget liv. Og det er helt OK. Hadde jeg vært Dr. Alban og skulle reise rundt med «It’s My Life» hele livet, så hadde det vært noe annet. «The Fox» ble laget på kødd, som en spøk. Jeg tar gjerne på meg drakten og synger den når jeg er 60, sier Bård Ylvisåker.

Her har Ylvis pressekonferanse etter opptredenen i Sapporo. Det var veldig stor medieinteresse, ifølge manager Jørgen Thue.

Måtte stoppe storsatsing

Han forteller at det kan bli nye turer til Japan. Og gjerne en konsert. Ingen vet.

– Vi er egentlig enkle gutter som lager det vi synes er gøy. Det er faktisk ikke så gjennomtenkt. Vi lever jo av å lage humorlåter primært for TV, så det er jo gøy når resten av verden oppdaget det og laster ned, sier Ylvisåker.

Vegard og Bård Ylvisåker driver også TV-selskapet Concorde TV i Oslo.

Før pandemien jobbet de målrettet med en større internasjonal TV-serie, med selskaper fra Hollywood involvert. Alt gikk på skinner. Så stengte verden ned.

– Plutselig måtte vi endre planene. Og selv om verden åpnet opp i 2022, er det både tungt å stoppe og starte opp igjen et såpass stort maskineri. Derfor var vi klar for et stuntprosjekt som «Ylvis i Sogn», sier Ylvisåker.

Dette markedsføres som at brødrene, inkludert lillebror Bjarte, drar tilbake til røttene. Selv om foreldrene kommer derfra og bor der nå etter å ha flyttet fra Fana i 2019, har Vegard og Bård selv aldri bodd der.

– Men vi var der mye i feriene. Og Ylvisåker er jo et sted i Sogndal, informerer han.

– Vi er litt rotløse

Ideen startet i mai. Jan Inge Fardal ringte og spurte om Ylvis ville lage en musikkvideo til supportersangen «Stao no pao». Tanken om å gjøre en konsert på Meieriet i Sogndal med kun nyskrevet musikk, dukket også opp.

– Jeg sa ja uten å spørre de to andre og leide et hus for to uker i august. Der bygget vi et provisorisk studio. Egentlig hadde vi ingen plan, utenom at det skulle lages åtte låter og musikkvideoer på den korte stunden, sier Ylvisåker.

Han mener selv at det var en håpløs idé.

– Det var gøy, men vi var virkelig tomme for ideer mot slutten. Så jeg er spent på reaksjonene, sier Ylvisåker.

Ylvis-brødrene sammen med en annen suksessfull Fana-gutt, Alan Walker.

Barndomshjemmet i Fana er solgt. Og de har ingen familie i Bergen utenom svigerforeldre.

– Det er så tilfeldig at vi havnet i Fana på grunn av at min far fikk jobb der. Vi reiste jo mye rundt og er nok litt rotløse. Jeg vil si at vi er sogninger av blod og bergensere av oppvekst. Og hjerte.

– Kunne dere gjort en tilsvarende serie i Bergen?

– Ja. Vi har lurt på om vi skal gjøre det på nytt, et annet sted, en annen bygd. For det er gøy å ta temperaturen på en konkret plass. Det kunne vært Fana. Men først må vi jo se om folk liker det, sier Ylvisåker.

– Vi fikk aldri rast fra oss

Det er lenge siden Ylvis har gjort noe organisert live foran et publikum. De hadde stor suksess med fire komiske sceneshow på rad, det siste i 2010. Og de turnerte Norge med «The Expensive Jacket Tour» i 2014 samt noen sporadiske konserter etterpå, også utenlands.

Her gjør Ylvis konsert på Bergenhus festning i 2014.

Siden er det blitt mest TV.

– Det er jo på scenen vi elsker å stå. Men TV-maskineriet er krevende, det tar mye tid. Vi fikk egentlig aldri rast fra oss med konserter den gangen, for vi hadde forpliktelser hjemme som gjorde at vi måtte gi oss.

– Bandet finnes og er klart. Og vi må jo gjennomføre den konserten på Meieriet.

– Hva med et nytt sceneshow?

– Det tviler jeg på. Det føles litt gammeldags, litt sånn «Bård og Vegard gjør revy». Vi lever av å kaste oss inn i nye formater, og det skal vi fortsette med.

