Gatekunstneren Barnslig synes verden trenger flere farger

– Hadde det vært opp til meg, ville verden sett helt annerledes ut, sier Hilde Elise Vie (32).

Publisert Publisert Nå nettopp

I en trang passasje bak Kårtveitpollen barnehage på Ågotnes står Hilde Elise Vie og maler en vegg. Barna står limt opp mot porten som skiller kunstneren fra resten av uteplassen.

– Hvorfor maler du med den fargen? undrer et av barna.

– Barna er veldig interesserte. Det får meg til å tenke over valgene jeg gjør i arbeidet mitt, sier Hilde Elise.

Nylig var Hilde Elise Vie en av fem kunstnere som bidro til oppussingen av gangtunnelen på Danmarks plass.

Gatekunstneren fra Dokka i Oppland går under navnet Barnslig. Kunsten hennes finner du rundt omkring i gater, på restauranter, skoler og i barnehager i Bergen.

– Jeg har vært glad i å male og tegne siden jeg var liten, og har aldri sluttet å gjøre det.

Hun flyttet til Bergen for 13 år siden for å studere illustrasjon ved det som nå er Høyskolen Kristiania. I etterkant har hun også studert Fine Art i Australia og visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Bergen.

– Jeg er glad i oppløftende budskap, sier gatekunstneren. Hilde Elise Vie gikk tegning, form og farge på vgs. – Det gjorde at jeg kom meg inn på riktig spor.

Arbeidsdagene er varierte for gatekunstneren. I tillegg til å male selv driver hun galleriet Blekk i Lille Øvregaten sammen med to andre kreative utøvere. Hun holder også kurs og workshops for barn og unge.

– For meg føles det litt tilfeldig når jeg får en melding om et oppdrag. Folk finner meg gjerne på Instagram.

Veggmaleriet i Kårtveitpollen barnehage er inspirert av barnehagens egen Instagram-profil. Der har de flere bilder av barn som holder steiner malt med positive budskap.

– Det er viktig med positive og oppløftende budskap.

Med det som utgangspunkt har hun jobbet frem et knippe figurer.

– Jeg tok utgangspunkt i «du er unik». Selv om man er en del av en gruppe, er man unik. Det er fint at man kan ha et godt samhold, og likevel være forskjellige, sier hun.

Barnslig bruker forskjellige teknikker for å få resultatet hun ønsker. – Jeg er veldig sosial, så det er godt å komme seg ut litt og ikke bare sitte på et kontor.

Hilde Elise Vie er veldig glad i farger og henter inspirasjonen hovedsakelig fra regnbuen. Stilen hennes har endret seg med årene, men det har alltid vært figurer involvert i arbeidet.

Kulturlederens utvalgte Nyhetsbrev Liv Skotheim er kulturleder i BT og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på

– Jeg håper vi kan ha mer farger både inne og ute. Hadde det vært opp til meg, ville verden sett helt annerledes ut.

– Når jeg flytter skal jeg ha atelier i stuen. Jeg liker godt å være der det skjer.