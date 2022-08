Øyevitner om Rushdie-angrepet: – Han var dekket av blod

Forfatteren Salman Rushdie ble overfalt på scenen under et arrangement i delstaten New York, der han skulle holde et foredrag fredag.

NTB

– Han var dekket av blod, og det rant blod ned på gulvet. Jeg så bare blod rundt øyene hans som rant nedover kinnet, sier øyevitne Roger Warner til New York Times.

Han satt selv på første rad sammen med sin kone, da en høy, slank mann fra publikum iført en svart maske stormet scenen og angrep Rushdie.

Ifølge et annet øyevitne, David Graves, hadde ikke Rushdie en gang rukket å reise seg fra stolen sin før han ble angrepet.

– Alt skjedde på kun noen sekunder, sier han til avisen.

Ifølge flere andre vitner ble den 75 år gamle forfatteren stukket med kniv gjentatte ganger, inkludert i halsen, før gjerningsmannen ble overmannet.

