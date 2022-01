Vi har samlet de beste kultursakene denne uken for deg.

Marie Louise Lorentzen (54) drømmer om at 2022 vil by på nye og overraskende kunstopplevelser.

– Selv har jeg ikke vært på konsert siden 2019, så det er med stor begeistring at jeg kan fortelle om Shawn Mendez-konserten jeg skal på i år. Det blir så gøy! sier Maria Stockinger (26).

– Jeg levde tett sammen med familien i to uker og begynte å tro jeg var immun. Men så fikk jeg det, som sistemann, sier Andsnes.

«Daily Pot sine power bowls er som å ta et godt tygg av regnbuen. Salaten er tiltalende, mettende og utvilsomt sunn, men er likevel en smaksopplevelse».

Har 1550 ledige seter: – Helt urimelig!

Setene som publikum kunne bruke, var merket med grønne klistremerker da Bergen Filharmoniske Orkester hyllet samfunnskritiske arbeidere i juni 2020.

I Grieghallen har de bare lov til å selge 50 billetter. Størrelsen på arenaen betyr ingenting.

– Det er helt urimelig at det skal være samme antallsbegrensning på store som mindre arenaer, sier direktør Olav Munch i Grieghallen.

I byens kulturelle storstue er det plass til over 1600 sittende publikummere. Men regjeringen har bestemt at det bare kan selges 50 billetter på innendørs arrangement for å dempe smittespredningen.

Les Helsedepartementets svar på kritikken.