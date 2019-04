– Dette er så utrolig rart

Både kjendiskomikere og vanlige bergensere var usikre på hva de skulle forvente da verdenskjente Louis C.K. gjorde et sjeldent show etter metoo-skandalen.

– Vi er her fordi dette er så rart. Louis C.K. opptrer aldri lenger. Så er han plutselig her. Det er for absurd til at vi kunne gå glipp av det, sier komiker Henrik Thodesen på vei inn på Ricks Teater.