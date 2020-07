Åpner unikt spillhus i sentrum: – Dette finnes ikke noe annet sted.

Her åpner et hus for rundt 40 arbeidsplasser i spillbransjen, en spillbutikk, brettspillkafé og et stort spillsenter for barn og unge.

Aktørene bak Spillhuset Bergen avslører nå hvor det skal ligge. I Markeveien 1B og C. De ønsker å leie om lag 1500 kvadratmeter. Foto: Geir Martin Strande