HP Gundersen og Cecilie Leganger har funnet lykken

Tidligere håndballstjerne Cecilie Leganger og musikkprodusent HP Gundersen er blitt samboere på Radøy. Nå gir de ut musikk sammen.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

HP Gundersen og Cecilie Leganger bor sammen i Bøvågen. Foto: Privat

Leganger har tidligere blitt kåret til verdens beste håndballspiller, mens HP Gundersen har gjort karriere som musiker og produsent for noen av landets mest kjente artister, fra Sondre Lerche og Real Ones til Madrugada og de Lillos.

– Ikke i tvil

Nå har de to bergenserne nettopp gitt ut en singel sammen, «Karma», og er blitt samboere ytterst i Bøvågen.

– Du kjenner fort når du har truffet den rette personen, så vi var ikke i tvil om vi skulle bli samboere, sier Gundersen på telefon fra Radøy med en pianospillende Leganger i bakgrunnen.

BT møtte HP Gundersen da han gjorde en konsert i Los Angeles i januar. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Da Norge ble stengt ned av koronapandemien, fikk Gundersen plutselig mye tid.

– Jeg rotet litt rundt på Facebook i april og så plutselig der at Cecilie hadde lagt ut et pianostykke. Jeg tenkte: «Når du er geni på ett område, så vil det være rart om du vil stå frem som middelmådig på et annet område». Så jeg ble veldig nysgjerrig, sier Gundersen.

– Felles livsstil

Han var da i gang med en egen podkast der han inviterte inn en rekke av sine venner. Nå ville HP at Leganger også skulle være med.

– Hun hadde en egen måte å komponere på. Og spilte sykt fint i tillegg. Jeg ringte henne, og i løpet av samtalen opplevde jeg en helt spesiell kontakt. Vi utvekslet deretter musikalske inspirasjonskilder. Det ble et kick, sier Gundersen.

HP Gundersen har samarbeidet med mange kvinner i karrieren. Her er tre av dem i Los Angeles: Rosa Pullman, Maesa Pullman, Miranda Lee Richards. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Han og flere gamle musikervenner startet på den tiden bandet Risikogruppen, for å ha noe å gjøre på når det meste var stengt ned. De hadde en så en liten konsert på Christinegården, i hagen.

– Cecilie tok turen. Vi møttes for første gang og fant virkelig tonen. Jeg inviterte henne til å være oss og spille på en konsert på Nøsteboden i slutten av juni. På den tiden skjønte jeg at vi hadde en felles livsstil og felles interesser. Jeg vil nesten si at begge to har Asperger-liknende trekk. Det ble en plutselig relasjon, sier Gundersen.

«Har vi Asperger Syndrom»

Låten «Karma», som Leganger har skrevet, gis ut som bandprosjektet GunderSzheng sammen mes Stein Inge Brækhus og Nora Guzheng. Nå bor og komponerer paret sammen.

– Cecilie er et fantastisk menneske. Nå skal vi snart lage en podkast sammen og. Til sammen har vi jo en ganske stor kompetanse – fra medisin og toppidrett, til blomster og countrymusikk. I første episoden, «Har vi Asperger Syndrom?», stiller vi diagnoser på hverandre, sier Gundersen.

Cecilie Leganger er med i trenerteamet til Fanas damelag. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Leganger innrømmer til BT at hun aldri hadde hørt om HP Gundersen da han tok kontakt i april.

– Jeg tenkte først at det at var moro at han likte musikken. Jeg har selvfølgelig hørt på Sondre Lerche og mange andre han har jobbet med, men aldri skjønt hvem HP var. Jeg skylder litt på at jeg var midt i håndballsirkuset i så mange år. Da utviklet jeg litt skylapper. Nå har jeg utrolig respekt for det han står for, sier Leganger.

Den utdannede legen jobber nå gjennom selskapet Nye Livskrefter med å holde ledelsessamlinger og å støtte ungdommer med spesielle behov. Hun er også keepertrener for damelaget i Fana.

GunderZheng består av HP Gundersen, Nora Guzheng, Cecilie Leganger og Stein Inge Brækhus. Foto: Privat

– Jeg hadde nok aldri gitt ut musikk uten støtten fra HP. Så dette møtet har vært spennende på så mange plan, sier Leganger.

På søndag setter hun seg på flyet for å spille inn NRK-suksesse «Mesternes mester» i Arendal.

– Det er veldig positivt at de gjennomfører et slikt program i disse koronatider. Jeg gleder meg veldig og går inn i dette med et åpent sinn, men jeg har nok hatt flere treningstimer på pianoet enn i styrkerommet det siste året. Før var jeg tilbakeholden til å si ja til slike ting, men musikken har åpnet opp og gjort meg mer utadvendt og spontan, sier Leganger.