Bergenske Myra har perfeksjonert sitt uttrykk

Les om Myra, Kjært Barn og Frank Hammersland i ukens musikkspalte.

NESTEN BALLADE: Regina Tucker fra Bergen, bedre kjent som Myra, er i ferd med å perfeksjonere sitt uttrykk. Hedvig Idås

Myra har brukt det siste året på å finpusse og perfeksjonere sitt uttrykk. Med større ressurser har hun fått en lyd som ivaretar hennes helt unike røst og uttrykk samtidig som den er mer polert og strømlinjeformet enn før. «Hjemløs i egen by» er siste kapittel i denne historien, og handler om aldri helt å finne en plass i selvet og i verden rundt en.

Låten er en myk R & B-ballade som lefler med en behagelig sentimentalitet over en minimalistisk komposisjon. Her har man trukket fra alt som er overflødig, og det gir en usedvanlig intim fornemmelse av Myras indre vesen.

Kream (brødrene Daniel og Markus Slettebakken) har for alvor slått seg opp på EDM-scenen det siste året. Med rundt tre millioner Spotify-lyttere i måneden er det ikke rart at deres siste singel «Go Somewhere» allerede lukter på 900.000 avspillinger, og det er høyst fortjent: Osingenes samarbeid med britiske Rani er en av årets mest sommerlige låter.

Produksjonen er fyrig og leken, vokalmelodien er utsøkt og refrenget så skamløst fengende at det er nesten umulig ikke å få den på hjernen. Sjelden har du hørt så energisk og berusende dansemusikk!

Frank Hammersland (Pogo Pops, Evig Din For Alltid) slipper et nytt soloalbum i oktober, og første singel ut gjør oss nysgjerrige: «On The Radio» er en naken og sår poplåt i skjæringspunktet mellom klassisk britpop og amerikansk, introvert indiepop, bare med lekre islett av vestkystrock av mykeste slag.

Fiffige detaljer, som den frekke, lille trommemaskinen og herlig sløret koring med en lekker bismak av country, gjør dette til en sær og drømmeaktig låt som er verken fugl eller fisk – men bare veldig, veldig fin. Kan ikke oktober komme snart?

Kjært Barn besto opprinnelig av Petter Beyer, som i 2017 utvidet prosjektet til et fullt band. I takt med endringen har musikken også blitt mer poporientert, mer musikalsk enn lyrisk. Det kommer til uttrykk på deres nye album «Narsissist men ikke minst». Kontrastene mellom de vakre, lekne melodiene og de mørke, dyptgående indre monologene på «Ting som ikke angår oss» gjør at låten umiddelbart griper en og gjør sterkt inntrykk.

Det er Kjært Barns soleklart beste låt så langt. De åpner opp for å lese mellom linjene, og maner lytteren til å lete etter en egen mening i det som blir ytret. De som har kjent Beyer lengst vet at han har en bakgrunn som rapper, og han vever denne siden genialt inn på balladen «Steinras».