Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Presise rockesprell

Hva: Dobbeltgjenger.

Hvor: Hulen.

Når: Torsdag 18.10 kl. 21.

Hvorfor: For 20 år siden ville Dobbeltgjenger feid de fleste andre bergenske rockeband av banen. Selv om mange forsøkte å surfe i kjølvannet av grungen, var det knapt noen som kom seg så fint opp på brettet som disse karene gjør nå. Kvartetten plasserer seg i en slags linje fra Faith No More og Barbie Bones via Queens of the Stone Age til The Mars Volta – passelig hard, passelig infløkt, tidvis funky og svært presis rock.

Vokalist Vegard Wikne har dessuten en stemme som kan kanalisere både Layne Staley og Mike Patton ved behov. I en by hvor rockeband har hatt for vane å satse hardt på melankoli og/eller melodier, er det forfriskende med en gruppe som legger mer vekt på bredbent riffmakeri og gymnastiske musikalske krumspring. Samtidig har de nok fengende materiale til at det blir interessent også for dem som ikke er på scenen.

Erik Fossen

SAMTALE: Mestermøte i Litteraturhuset

Kristoffer Rønneberg/Scanpix

Hva: Samtale om norsk skjønnlitteratur.

Hvor: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Fredag 19.10 kl. 19.00.

Hvorfor: Få forfattere har satt større fotavtrykk etter seg i Norge de siste 45 årene enn Kjartan Fløgstad og Dag Solstad, med sine klart politiske og samfunnsbevisste bøker. Begge har også vært festspilldiktere i Bergen: Fløgstad i 1999, Solstad i 2003.

Fredag inviterer Litteraturhuset til en samtale om «Norsk skjønnlitteratur gjennom de siste 40–50 år». De to parhestene er på plass, sammen med forfatterkollega Gunhild Øyehaug, tidligere forlagssjef i Gyldendal, Geir Mork, og litteraturkritiker Marta Norheim.

Frank Johnsen

KONSERT: Hør et av norsk jazz’ heteste navn

Odin Records/pressebilde

Hva: Konsert med Hanna Paulsberg Concept + Magnus Broo.

Hvor: Bergen Jazzforum, Sardinen.

Når: Fredag 19. oktober, 21.00.

Hvorfor: Jeg kan knapt huske å ha opplevd mer elektrisk stemning på en jazzkonsert enn da trioen Gurls spilte på festivalen Vill Vill Vest tidligere i høst. Trioens strålende opplagte vokalist, Rohey, stjal som vanlig mye av showet. Men hun som trakterte saksofon på Landmarks lille scene, Hanna Paulsberg, markerte seg også sterkt.

På fredag kommer Hanna Paulsberg til Bergen med et av sine andre prosjekter: Hanna Paulsberg Concept. Sammen med den svenske trompetisten Magnus Broo slipper hun denne uken platen «Daughter of The Sun», en plate som allerede har fått svært rosende omtale i blant annet Klassekampen.

Hanna Paulsberg Concept kjennetegnes av sitt drivende og energiske samspill. Og som hun viser i Gurls, har Paulsberg også øre for smittende melodilinjer. Og når de nå har krydret det hele til med Magnus Broo, som blant annet er kjent fra gruppen Atomic, blir dette ekstra spennende. Her kan vi antakelig vente oss både medrivende melodier og eksempler på halsbrekkende samspill og improvisasjon.

Kjetil K. Ullebø

FOTOGRAFI-SNAKK: Blikkontakt

Paul S. Amundsen/arkiv

Kva: Kva gjer den umiddelbare tilgangen til eit fotokamera med blikket vårt? Forfattar John Erik Riley snakkar med fotograf Helge Skodvin.

Kvar: Litteraturhuset i Bergen.

Når: Torsdag 18. oktober, 19.00.

Kvifor: Eg var på veg opp Ulriken med hunden vår Bobby. I dagevis hadde me vorte dynka av regn og hølj frå den atmosfæriske elva og me ville ut, opp, fram.

Ved ei av mastene, ikkje langt frå toppen, skjedde det noko magisk. Der borte i horisonten, bak Løvstakken og ut mot havet, braut sola gjennom skylaget.

Herregud, så vakkert det var. Som om strålane tok tak i absolutt alle haustfargane kringom og gjorde dei sterkare, finare, mjukare.

Eg måtte berre ta eit bilete. Klikk! Endå eitt. Og endå eitt.

Herregud. Herregud, så ... lite spesielle dei vart. Ikkje i nærleiken av å fanga verda slik eg såg ho. Ikkje i nærleiken av å trigga dei kjenslene eg fekk utan kameraet. Så eg la vekk mobilen og sat meg på pynten av knausen og såg utover i staden.

Torsdag skal den prislønte og bergensbaserte fotografen Helge Skodvin snakka med forfattar John Erik Riley om fotografi, teknologi og sjølvframstilling.

Før i tida, då fotografiet nett var kome, kom det augneblinkar på film frå nitid planlegging. I dag kan liksom alle vera fotografar. Me går med kamera i lomma.

Riley og Skodvin skal snakka om korleis denne umiddelbare tilgangen påverkar blikket vårt. Både for omverda og for oss sjølve.

Som til dømes at du i staden for berre å nyta sola i horisonten, tek opp mobilen for å fanga sola i horisonten.

Guro Valland

FESTIVAL: Våg deg ut på noe du kanskje ikke skjønner

Ørjan Deisz

Hva: Oktoberdans

Hvor: På en rekke scener i Bergen

Når: 18. til 27. oktober

Hvorfor: Mange synes det er vanskelig med samtidskunst – med god grunn. Frykten for at du ikke ser det du skal eller bør se, at du ikke forstår, at du ikke tar referansene, at du er for dum, for enkel, for kjedelig – grunnene til å heller bli hjemme enn å våge seg ut for å se og oppleve billedkunst, scenekunst eller dans er mange.

Men de er alle dårlige. For uansett om du forstår eller ikke, og uansett om du liker det du ser eller ikke, så vil en slik opplevelse alltid gi deg noe.

Denne helgen er det tid for Oktoberdans. BIT Teatergarasjen arrangerer festival hver høst. Annethvert år er det scenekunst på Meteor, og annethvert år er det Oktoberdans. I løpet av ti dager skal det vises nærmere 80 forestillinger på scener rundt om i Bergen.

Programmet er delt inn i tematiske «stier» en kan følge for lettere å finne forestillinger man interesserer seg for. Så om man vil se samtidsdans om kjønn og seksualitet, gå på forestillinger med sentrale kunstnere fra Midtøsten, eller få med seg foreløpig uetablerte dansere på vei til å bli de neste stjernene, finnes det altså et hav av muligheter den neste uken.

Guro H. Bergesen